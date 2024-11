Esporte Dorival explica a ausência de Neymar entre os convocados

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Acordo entre a entidade, o atleta e o treinador, deve fazer com que Neymar só volte a jogar pela Seleção em 2025 Foto: Vitor Silva/CBF

Neymar ficou um ano fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho. No dia 21 de outubro, o jogador voltou a atuar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na ocasião, a equipe venceu o Al-Ain por 5 a 4. Durante a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai, nas próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, Dorival Jr revelou o motivo da ausência do craque brasileiro na lista.

“Tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo o que vem acontecendo com o Neymar, pois a lesão aconteceu dentro da nossa Seleção. Não foi chamado nesse momento. Pela importância que tem, respeito que tem, temos acompanhado. Falei com ele nos últimos 60 dias em duas, três oportunidades. Estamos atentos à evolução. Já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos em campo e isso pesou bastante”, disse Dorival.

Um acordo entre a CBF, Neymar e Dorival havia sido feito antes do anúncio desta sexta-feira (1º), onde os envolvidos combinaram que o atleta só voltaria para a Seleção em 2025. O treinador afirmou que é necessário que Neymar esteja na sua melhor forma para retornar a vestir a camisa da amarelinha.

“Ele se dispôs a estar aqui, gostaria muito que pudesse ser relacionado, mas entendeu a situação que se apresenta. A pouca minutagem em campo e as cobranças que todos faríamos ao vê-lo no ambiente ou em campo. Temos que ter esse cuidado agora. Temos que respeitar tudo isso e prepará-lo para a virada do ano, para a próxima convocação, quando terá um tempo maior e resgate da sua confiança” completou o técnico.

