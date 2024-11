Futebol Dorival Júnior confirma planos para o retorno de Neymar à Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Dorival reforçou que a presença do jogador na equipe é fundamental. Foto: CBF Dorival reforçou que a presença do jogador na equipe é fundamental. (Foto: CBF) Foto: CBF

O técnico da Seleção Brasileira Dorival Júnior rasgou elogios ao atacante Neymar e explicou os planos para um possível retorno do craque, destacando a importância do jogador para o grupo e a necessidade de uma recuperação completa para evitar novas lesões.

“Ele é diferenciado. Neymar sempre foi um atleta acima da média, um dos raros atletas com a capacidade que ele tem. Conta-se nos dedos jogadores desse nível, com essa condição”, disse o treinador.

“Eu acho que todo mundo percebeu a importância que tem um jogador como o Neymar, as qualidades que ele possui. É uma satisfação você poder ter um atleta desse nível vestindo a camisa da Seleção Brasileira. São poucos no mundo, são raros, são jogadores de exceção, são jogadores de um nível fantástico em que eles fazem com que todos os jogadores em campo acreditem um pouco mais em si, apenas com a presença deles”, completou.

Dorival reforçou que a presença do jogador na equipe é fundamental e que sua volta será um grande reforço para o elenco.

“Olha, eu nunca escondi isso [Neymar ser um pilar]. Primeiro porque foi meu atleta lá atrás, segundo a confiança que todos nós temos nele, a capacidade técnica diferenciada, o que ele representa pra nossa seleção e, acima de tudo, que possamos ter a paciência para que ele complete todo esse processo que ele precisa para uma boa recuperação”, comentou Dorival.

Lesão

No dia 17 de outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão afastou o atacante por mais de um ano. No dia 21 de outubro deste ano, após mostrar evolução no tratamento, Neymar retornou aos gramados na partida entre Al-Hilal e Al-Ain, atuando por menos de 30 minutos.

Já na última segunda-feira (4), na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, o jogador brasileiro entrou no segundo tempo e sentiu dores após sofrer entrada de Zamani.

O choque causou uma ruptura no tendão da coxa esquerda do atleta. De acordo com o clube saudita, o brasileiro ficará fora de quatro a seis semanas para realizar tratamento.

“Não tem motivos agora para uma aceleração, para fazer isso muito próximo a uma Copa do Mundo. Ele está saindo de um ano de lesão, atuando apenas 20 minutos, fazendo apenas uma segunda partida, voltando de um processo muito delicado. Por isso precisamos ter essa calma, equilíbrio, aguardarmos a completa recuperação dele”, finalizou.

O técnico disse que espera poder contar com o jogador na próxima Data Fifa, em março do ano que vem.

