Futebol

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Dorival comandou o Brasil por 16 jogos, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Dorival comandou o Brasil por 16 jogos, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior não é mais técnico da Seleção Brasileira. Após um ano e 16 jogos no cargo, o treinador foi demitido nesta sexta-feira pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Resende também estão fora.

Ednaldo fez um pronunciamento à imprensa, sem responder a perguntas, na sede da CBF, que também anunciou a saída do treinador em nota publicada em seu site:

“A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto”.

O técnico Dorival Júnior assumiu a Seleção Brasileira no dia 10 de janeiro de 2024. Neste período, comandou o Brasil por 16 jogos, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O desempenho do treinador envolve 25 gols marcados e 17 sofridos.

O comandante disputou apenas uma competição oficial, a Copa América de 2024, quando o Brasil não teve um bom desempenho. O grupo avançou para as quartas de final com cinco pontos em três jogos na fase de grupos, mas foi eliminado após um empate sem gols com o Uruguai. Na ocasião, a partida foi para os pênaltis e os brasileiros foram eliminados.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o aproveitamento não agradou os torcedores, com apenas 50%. A Seleção Brasileira conquistou 21 pontos dos 42 possíveis, marcando 20 gols e sofrendo 16. Atualmente, ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 10 pontos a menos que a líder Argentina.

O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, continuam em seus cargos na CBF. Em seu pronunciamento, Ednaldo Rodrigues, disse que a busca por um substituto foi iniciada somente nesta sexta-feira.

“Na terça-feira, eu disse a vocês depois do jogo que falaria no dia seguinte. Falamos e nos reunimos com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, e a CBF anuncia neste momento que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou na Seleção e deseja para ele todo sucesso em sua carreira”, disse.

“Agora vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo que era colocado que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou nem pelo presidente, e nem por alguém que o presidente tenha determinado. A partir de agora sim que vamos buscar um substituto para dar continuidade ao trabalho da Seleção Brasileira”, finalizou.

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o preferido de Ednaldo para assumir o comando da Seleção a cerca de um ano da próxima Copa do Mundo, mas a negociação não é simples, porque o italiano não sairia do clube espanhol antes do Mundial de Clubes, entre junho e julho. Assim, Jorge Jesus, do Al-Hilal, ganhou força na CBF. O português aceita deixar a equipe saudita antes do Mundial.

