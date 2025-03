Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra saldo positivo de 57 mil empregos formais em janeiro e fevereiro

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Diferença positiva é a maior desde 2020, conforme dados do Ministério do Trabalho. Foto: ABr Diferença positiva é a maior desde 2020, conforme dados do Ministério do Trabalho. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul contabilizou 332.759 admissões e 275.102 desligamentos em janeiro e fevereiro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nessa sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se de um saldo de 57.657 postos de trabalho, o maior registrado no período desde o início da série histórica (2020).

Em âmbito nacional, o Estado aparece em segundo lugar no ranking do primeiro bimeste, ficando atrás apenas de São Paulo (174.535 postos). Todos os setores tiveram desempenho positivo no período. A indústria registrou o maior saldo (25.193), seguida pelos serviços (16.655), agropecuária (12.912), construção (2.572) e comércio (325).

Já os municípios que registraram os maiores saldos foram:

– Vacaria (7.666 postos);

– Porto Alegre (7.282);

– Santa Cruz do Sul (5.162);

– Caxias do Sul (3.800);

– Venâncio Aires (2.536);

– Bom Jesus (1.591);

– Canoas (1.445);

– Passo Fundo (1.253);

– Bento Gonçalves (1.171);

– Erechim (900).

Fevereiro também recorde

Somente em fevereiro, o Estado contabilizou 174.685 admissões e 143.992 desligamentos. Registrou, assim, uma diferença positiva de 30.693 postos de trabalho, maior número para esse intervalo de tempo nos últimos cinco anos.

A indústria foi o setor econômico que apresentou o maior saldo no primeiro mês do ano (16.013 postos de trabalho), seguida pelos serviços (12.954), comércio (2.521) e construção (1.375). Apenas a agropecuária teve desempenho negativo (-2.170 postos).

2025-03-28