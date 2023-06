Esporte Dorival Júnior nega sondagem para assumir a Seleção Brasileira de Futebol

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Profissional não recebeu contato da CBF. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, afirmou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não o procurou em nenhum momento para uma eventual negociação para o comando da Seleção Brasileira. A declaração foi na coletiva, após a goleada do Tricolor sobre o Tolima pela Sul-Americana, por 5 a 0, no Morumbi. Apesar disso, o treinador revelou que estava lisonjeado com a menção do seu nome na lista dos possíveis técnicos a assumir o cargo.

“Vincularam matérias a respeito, então me senti na obrigação de passar a verdade ao torcedor. Fiquei feliz de ter o nome lembrado num momento de definição de um profissional que deva estar à frente da Seleção. Não aventei nada com a diretoria porque não tive procura”, afirmou Dorival.

Dorival ressaltou que também não houve qualquer sondagem da CBF durante o período em que ele liderou o Flamengo. “Nunca tive contato com a diretora da CBF. Fico apenas lisonjeado de ter o nome lembrado. Tudo é fictício e uma possibilidade”, disse.

Possibilidade que pode atrair Dorival, caso ele receba a proposta. Afinal, ele não descartou comandar a Seleção.

“O que for para acontecer, que aconteça. Torço para que o presidente escolha o melhor nome possível”, declarou, destacando que espera que um brasileiro fique na função.

“Nunca me preparei para uma situação. Uns falam que planejamento é fundamental. Eu nunca fiz isso. Sempre confiei que Deus me colocaria nos momentos certos. Sempre foi assim, não vai ser diferente”, disse.

19 clubes no currículo

Aos 61 anos, completados em 25 de abril, Dorival Júnior chegou ao Tricolor pouco antes (no dia 20 de abril) na semana anterior ao seu aniversário. Ele tem contrato até o fim de 2024 com o clube.

Experiente como técnico, Dorival exerceu a função pela primeira vez em 2002, na Ferroviária. Desde então, já treinou Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport Recife, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR e Ceará, alguns com mais de um passagem, inclusive o São Paulo, que ele comanda pela segunda vez. Afinal, Dorival foi técnico do Tricolor de julho de 2017 a março de 2018, antes da gestão atual.

