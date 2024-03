Seleção Dorival Júnior testa a Seleção Brasileira com Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo de titulares

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

O técnico Dorival Júnior comandou nessa quarta-feira (20) o primeiro treino com todos os convocados. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Dorival Júnior deve promover na Seleção Brasileira o primeiro teste do aguardado trio ofensivo formado por Endrick, Vinicius Júnior e Rodrygo antes mesmo do encontro dos jogadores no Real Madrid. A equipe enfrenta a Inglaterra neste sábado (23), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres. A informação é da Rádio Itatiaia.

A maior parte do primeiro trabalho do treinador teve portões fechados para jornalistas. Na última convocação, para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o trio já havia sido lembrado pelo então técnico Fernando Diniz.

Vinicius Júnior e Rodrygo foram titulares diante dos colombianos, mas o primeiro acabou deixando a partida machucado e não atuou contra os argentinos, no Maracanã.

Até aqui, Endrick acumula dois jogos e apenas 26 minutos com a amarelinha. Ele esteve presente na péssima campanha do país no Sul-Americano sub-23, disputado na Venezuela, que terminou com a frustrante ausência nos Jogos de Paris.

Uma das opções para o setor, o atacante Richarlison deve ser apenas opção para a partida. Ele voltou a jogar no último dia 16, diante do Fulham, após um mês afastado para tratamento de lesão. Na ocasião, atuou por dez minutos.

Além deles, Dorival também chamou nomes como Galeno (Porto-POR), Raphinha (Barcelona-ESP), Savinho (Girona-ESP), além de Pepê (Porto-POR), que atua como atacante e ala.

Treino

O técnico Dorival Júnior comandou nessa quarta-feira (20) o primeiro treino com todos os convocados. O ensaio da equipe foi realizado à tarde no centro de treinamento do Arsenal nos arredores de Londres. O amistoso contra a Inglaterra marcará a estreia do treinador no comando da Seleção.

O zagueiro Bremer participou do treino. Ele foi convocado na segunda-feira (18) para substituir Gabriel Magalhães, que se apresentou contundido. Bremer desembarcou n terça-feira (19) na capital inglesa e foi poupado do treino no gramado do CT do Arsenal.

Depois do confronto com a Inglaterra, a Seleção jogará contra a Espanha, na terça (23), em Madri. Os dois amistosos serão os primeiros confrontos do Brasil contra adversários da Europa desde a Copa do Mundo de 2022. As informações são da revista Placar e da CBF.

