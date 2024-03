Seleção Brasil segue em preparação para enfrentar Inglaterra e Espanha

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Brasil não enfrenta seleções da Europa desde a eliminação da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira se prepara para os seus próximos amistosos internacionais, contra Inglaterra e Espanha, respectivamente. O primeiro confronto acontecerá no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, neste sábado (23), às 16h (horário de Brasília). O segundo, por sua vez, será realizado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, na terça-feira (26), às 17h30min (Brasília).

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, comandou nessa terça-feira (19) o segundo treino em Londres (Reino Unido). Ele começou a ensaiar a formação para o confronto contra a Inglaterra. Será a primeira partida da Seleção sob o comando do novo treinador. Dorival Júnior foi contratado para comandar a Amarelinha em janeiro.

O trabalho foi realizado no centro de treinamento do Arsenal nos arredores de Londres. O zagueiro Bremer foi o único poupado da atividade. Convocado na segunda-feira (18) para substituir Gabriel Magalhães, ele chegou ao hotel da Seleção na manhã dessa terça.

Richarlison

O atacante Richarlison está próximo de completar 50 jogos com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante do Tottenham fez questão de falar nessa terça-feira (19) sobre sua alegria de voltar a vestir a Amarelinha. Ele tem 48 partidas pelo time nacional e pode, ainda neste mês de março, chegar na marca dos 50 jogos.

“Fico muito feliz de estar alcançando essa marca com a camisa da Seleção, poucos jogadores têm números tão expressivos. Mas não quero parar por aqui, quero mais. Próxima marca são os 100 jogos e por aí vai. Estou muito feliz, espero continuar assim, evoluindo com essa camisa e conquistando vários títulos, que é o mais importante”, afirmou o jogador de 26 anos.

“Eu falei para o Dorival Júnior que a Seleção, para mim, vem em primeiro lugar. É Deus no céu e a Seleção na terra”, completou.

O Brasil não enfrenta seleções da Europa desde a eliminação da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia.

“A gente já pegou um pouco o esquema dele, o perde-pressiona, as movimentações… Ele me explicou também como quer que um camisa 9 jogue com ele. A gente está se aproximando. Como falei, estou aqui para ajudar a Seleção e a comissão no que for possível”, disse.

“O Dorival já esteve no CT do Tottenham, viu como é a estrutura lá, conversou com nosso treinador. Essa aproximação com jogadores daqui, da Europa, nos dá uma confiança também. É início de ciclo, muito bom estar nesse começo, espero que a gente possa construir uma Seleção vitoriosa”, concluiu. As informações são da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/brasil-segue-em-preparacao-para-enfrentar-inglaterra-e-espanha/

Brasil segue em preparação para enfrentar Inglaterra e Espanha

2024-03-19