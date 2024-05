Rio Grande do Sul Milhares de gaúchos continuam sem energia elétrica e sem água

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em grande parte dos pontos, a luz foi desligada por segurança devido a alagamentos Foto: Agência Brasil Em grande parte dos pontos, a luz foi desligada por segurança devido a alagamentos. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 270 mil pontos permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul em razão dos temporais que castigaram o Estado nos últimos dias. Todos os pontos estão localizados na área de concessão da RGE. A CEEE Equatorial não atualizou os dados no começo da noite desta segunda-feira (6). O levantamento está compilado em boletim divulgado pelo governo gaúcho.

Em grande parte dos pontos, a luz foi desligada por segurança devido a alagamentos, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras.

Já a falta de água atinge 750.364 mil clientes da Corsan sem abastecimento de água (26% do total de clientes). Em Porto Alegre, atendida pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), 70% da cidade está sem água.

Confira o boletim completo

Energia, água e telefonia:

• CEEE Equatorial: Não informado

• RGE Sul: 270 mil pontos sem energia elétrica (8,8% do total de clientes);

• Corsan: 750.364 mil clientes sem abastecimento de água (26% do total de clientes);

• Tim: 38 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Vivo: 28 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Claro: 19 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Escolas

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

789 escolas

216 municípios

27 CREs

273.137 estudantes impactados

386 escolas danificadas

52 escolas servindo de abrigo

Retomada das aulas

– CREs que retomam as aulas na terça-feira (7): Uruguaiana (10ª); Osório (11ª); Erechim (15ª); Rio Grande (18ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª).

– CREs sem previsão de retomada: Porto Alegre (1ª ), São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª) e Canoas (27ª).

Rodovias

As chuvas que atingem o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Nesta segunda-feira (6), são 99 trechos em 42 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização das 18h.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Nível dos Rios

16h

– Guaíba – Porto Alegre – 5,28 metros

– Rio Taquari – Estrela – 19,66 metros

– Rio Taquari – Muçum – 9,59 metros

– Rio Caí – Feliz – 4,02 metros

– Rio Uruguai – Uruguaiana – 9,21 metros

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/falta-de-luz-6/

Milhares de gaúchos continuam sem energia elétrica e sem água

2024-05-06