Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Diversas rodovias gaúchas estão interditadas devido aos temporais Foto: Reprodução de vídeo Diversas rodovias gaúchas estão interditadas devido aos temporais. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 117,7 milhões no orçamento destinado à recuperação imediata da infraestrutura rodoviária estadual danificada pelas chuvas.

A medida, anunciada no domingo (5), consta no Decreto 57.599/2024, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. “Com a medida, o governo pretende acelerar a disponibilidade de recursos para lidar com a emergência nas estradas, o que contribui para melhorar a assistência às comunidades afetadas e destravar a mobilidade rodoviária no Rio Grande do Sul”, informou o Palácio Piratini.

Mapa interativo

O governo do Estado disponibilizou um mapa interativo que permite o acompanhamento em tempo real da situação das rodovias federais e estaduais que estão bloqueadas devido às fortes chuvas.

O mapa interativo é atualizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

2024-05-06