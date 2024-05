Rio Grande do Sul Ciclone extratropical causa chuva e vento intensos no RS

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Meteorologia prevê dias de sol após a nova precipitação. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

A formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do País deve trazer de volta aos gaúchos, nesta segunda-feira (27), uma combinação de chuva e vento intensos, com risco de temporais localizados. Conforme previsão da MetSul Meteorologia, as condições climáticas também deixarão o mar agitado em uma extensa área costeira, com forte ressaca nas praias.

Uma ressalva é feita pela empresa: a instabilidade não trará repiques de enchentes em áreas atingidas por enchentes nas últimas semanas. Outro aspecto positivo é que esse tipo de sistema costuma impulsionar ar seco para o Estado ao se afastar. “Passada a instabilidade, o ciclone garantirá vários dias seguidos sem chuva volumosa ou então com sol e nuvens, proporcionando a baixa dos níveis de vários rios”.

O boletim – disponível em metsul.com – acrescenta que uma série de pequenas áreas de baixa pressão se formará na altura do Rio Grande do Sul nesta segunda, mas depois dará origem a um centro de baixa pressão mais profundo na costa que vai caracterizar um ciclone extratropical maduro no Litoral entre terça e quarta-feira.

Como fica a semana

O tempo vai ficar instável em grande parte do Estado nesta segunda, com chuva em alguns pontos moderada a forte com volumes altos (30 a 50 milímetros) em poucas horas. Isso em pontos do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul. Há possibilidade ainda de raios e temporais localizados.

Na terça, o vórtice do ciclone vai estar sobre o mar junto ao litoral do Rio Grande do Sul e ainda provoca chuva por vezes forte a intensa no Sul gaúcho no começo do dia enquanto na maioria das regiões do Estado cessa o risco de precipitação volumosa com o avanço de ar mais seco a partir do Oeste.

A circulação de umidade do sistema na costa, porém, ainda traz abundante nebulosidade e pode ter garoa ou chuva fraca em diferentes pontos do Rio Grande do Sul ao longo da terça, intercalada com aberturas de sol em vários locais do Estado.

Já na quarta-feira, o centro do ciclone estará sobre o Oceano Atlântico mais distante da costa do Sul do Brasil e se afastando do continente. O sol aparece com nuvens no estado, mas com momentos de maior nebulosidade. Ainda pode ocorrer chuva ou garoa isolada e passageira.

Na quinta-feira, a tempestade já estará mais distante da costa e o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, embora ainda ocorram momentos de maior nebulosidade em diversos pontos do Estado por nuvens baixas ou nevoeiro, especialmente no início do dia.

A sexta, por sua vez, terá o centro do ciclone localizado muito longe do Rio Grande do Sul, no Atlântico, e o território gaúcho terá um dia com sol, nuvens e momentos de maior nebulosidade em que o céu pode ficar nublado ou encoberto em diversas localidades, principalmente no começo do dia por camadas de nuvens baixas ou nevoeiro.

