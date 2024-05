Rio Grande do Sul Unidades do Tudo Fácil de Porto Alegre, Lajeado e Caxias do Sul permanecem fechadas

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

As unidades de Rio Grande, Pelotas e Passo Fundo estão funcionando normalmente Foto: Luis André Pinto/Secom As unidades de Rio Grande, Pelotas e Passo Fundo estão funcionando normalmente. (Foto: Luis André Pinto/Secom) Foto: Luis André Pinto/Secom

As unidades do Tudo Fácil de Porto Alegre (Centro, Zona Sul e Zona Norte) e Lajeado, no Vale do Taquari, seguem fechadas por tempo indeterminado em decorrência dos estragos e transtornos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Já a unidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem previsão de retorno das atividades na quarta-feira (8).

As demais unidades do interior do Estado, em Rio Grande e Pelotas, na Região Sul, e em Passo Fundo, no Norte do RS, estão funcionando normalmente.

