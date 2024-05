Porto Alegre Prefeitura decreta racionamento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

A água distribuída pelo Dmae deve ser utilizada exclusivamente para consumo essencial Foto: Agência Brasil A água distribuída pelo Dmae deve ser utilizada exclusivamente para consumo essencial.(Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira (6), em edição extra do Diário Oficial do Município, um decreto que determina o racionamento de água na Capital e restringe o uso do recurso enquanto as enchentes impedirem a regularização do serviço.

A água distribuída pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) deve ser utilizada exclusivamente para consumo essencial.

“Estamos vivendo um desastre natural sem precedentes em Porto Alegre e no Rio Grande, e todos precisam contribuir. O desabastecimento é real e vai levar tempo até ser retomado com regularidade. Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não piorar o cenário”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Atividades como lavagens automotivas, de calçadas e fachadas, rega de jardins e gramados, bem como uso em salões de beleza, clínicas estéticas, academias, em banho e tosa de animais, devem ser evitadas para preservar água.

As determinações valem até que seja retomada a regularidade no abastecimento de água em Porto Alegre. Ainda não há previsão para que isso ocorra.

