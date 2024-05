Porto Alegre Aeroporto de Porto Alegre ficará fechado por tempo indeterminado devido a alagamento; veja fotos

Por Marcelo Warth | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aeroporto Salgado Filho ficou inundado em razão das fortes chuvas que atingiram a Capital e elevaram o nível do Guaíba Foto: Ricardo Stuckert/PR Aeroporto Salgado Filho ficou inundado em razão das fortes chuvas que atingiram a Capital e elevaram o nível do Guaíba. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fraport Brasil informou que as operações no aeroporto de Porto Alegre seguem suspensas por tempo indeterminado em razão do alagamento no local.

“Seguimos em contato com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas para acompanhamento e avaliação da situação. Não há previsão de retomada. Para a segurança de todos, o terminal de passageiros está fechado. Permanecem apenas as equipes necessárias para a segurança e gestão do sítio aeroportuário”, afirmou, em nota, a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho.

“Pedimos aos passageiros que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos”, prosseguiu a Fraport.

“Para cumprir a legislação aeroportuária, foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30 de maio, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações”, explicou a empresa.

Inicialmente, a previsão era de que as operações permanecessem suspensas pelo menos até sexta-feira (10), segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas).

Veja fotos do aeroporto Salgado Filho alagado:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aeroporto-fechado/

Aeroporto de Porto Alegre ficará fechado por tempo indeterminado devido a alagamento; veja fotos

2024-05-06