Brasil Estão abertas as inscrições para o Enem 2024; gaúchos têm isenção do pagamento da taxa de R$ 85

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro Foto: Divulgação As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano começaram nesta segunda-feira (27) e prosseguem até 7 de junho no site enem.inep.gov.br/participante.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser quitada até 12 de junho por boleto, Pix ou cartão de crédito. Estudantes do Rio Grande do Sul estão isentos do pagamento em razão das enchentes.

Também haverá um calendário estendido de inscrições para o Estado. O cronograma será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Uma das principais portas de entrada para a educação superior no País, o Enem é utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil.

Não há como se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), no Prouni (Programa Universidade Para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) sem ter feito o Enem. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro – dois domingos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-enem-2024-gauchos-tem-isencao-do-pagamento-da-taxa-de-r-85/

Estão abertas as inscrições para o Enem 2024; gaúchos têm isenção do pagamento da taxa de R$ 85

2024-05-27