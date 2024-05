Rio Grande do Sul Moradores do Rio Grande do Sul devem confirmar dados para recebimento do Auxílio Reconstrução

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O pagamento ocorrerá via Pix em uma única parcela aos desalojados e desabrigados Foto: Divulgação/DMLU O pagamento ocorrerá via Pix em uma única parcela aos desalojados e desabrigados. (Foto: Divulgação/DMLU) Foto: Divulgação/DMLU

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes podem confirmar, a partir desta segunda-feira (27), os seus dados para receber os R$ 5.100 do Auxílio Reconstrução. O benefício será pago pelo governo federal.

Essa verificação deve ser feita no site gov.br e é destinada às famílias que tiveram de sair das suas casas, de forma permanente ou definitiva, em meio às inundações que atingem o Estado.

As informações sobre os flagelados são enviadas pelas prefeituras, que cadastram no sistema do governo federal os desalojados ou desabrigados.

O pagamento ocorrerá via Pix em uma única parcela, que só será transferida quando os dados forem confirmados e validados. O cadastramento para o Auxílio Reconstrução acontece da seguinte forma:

– Os municípios enviam para o governo federal os dados das famílias desalojadas, informando seus membros e o endereço completo.

– A pessoa identificada como responsável pela família confirma as informações no gov.br.

– Após a confirmação, os dados são enviadas para a Caixa Econômica Federal, que vai efetuar o pagamento.

– A Caixa realiza o pagamento em uma conta já existente ou abre uma poupança para o beneficiário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/moradores-do-rio-grande-do-sul-devem-confirmar-dados-para-recebimento-do-auxilio-reconstrucao/

Moradores do Rio Grande do Sul devem confirmar dados para recebimento do Auxílio Reconstrução

2024-05-27