Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

O ex-Grêmio é ponta de origem, mas tem atuado em posições diferentes no Porto. (Foto: Divulgação/Porto)

O técnico Dorival Júnior foi obrigado a fazer mais uma modificação na Seleção. No último sábado (16), o treinador anunciou a convocação do ponta Pepê, ex-Grêmio e atualmente no Porto, para o lugar do volante Casemiro, do Manchester United. É a quarta mudança em relação à lista original, a primeira do comandante à frente do Brasil.

“Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da Seleção Brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado”, disse Dorival, aos canais oficiais da CBF.

Confira a lista de convocados:

* Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco)* e Rafael (São Paulo)*;

* Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

* Zagueiros: Beraldo (PSG)*, Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo)* e Murilo (Palmeiras)*;

* Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo)*;

* Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto)*, Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona)* e Vini Jr (Real Madrid).

* Jogadores com asteriscos foram convocados pela primeira vez para seleção brasileira principal.

Pepê, de 27 anos, recebe sua segunda convocação para a Seleção. Ele foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias, no ano passado, e entrou em campo na derrota por 2 a 1 contra os colombianos.

O ex-Grêmio é ponta de origem, mas tem atuado em posições diferentes no Porto. O técnico Sérgio Conceição o utilizou como ala e até lateral-direito em alguns momentos e, na atual temporada, também o escalou como meia aberto pela direita. Ao ge, Pepê declarou que sua preferência é atuar como ponta. Em 2023/24, ele tem cinco gols e sete assistências em 39 jogos nos Dragões.

Casemiro é o quarto nome cortado por Dorival Júnior de sua lista inicial. Antes, o técnico da Seleção foi obrigado a tirar o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Martinelli, todos lesionados. O treinador chamou Léo Jardim (Vasco), Fabrício Bruno (Flamengo) e Galeno (Porto) para as vagas.

O Brasil fará dois amistosos na Europa na próxima Data Fifa: enfrenta a Inglaterra no dia 23, em Wembley, em Londres, e depois encara a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri. O primeiro treino está previsto para esta segunda-feira (18), no CT do Arsenal.

