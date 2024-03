Seleção Seleção Brasileira marca no fim e empata em 3 a 3 com a Espanha

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rodrygo fez um dos gols brasileiros. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A partida foi muito movimentada desde o início e marcada por pênaltis polêmicos.(Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira segue invicta sob o comando do técnico Dorival Júnior. Em amistoso disputado nessa terça-feira (26) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o Brasil e Espanha empataram em 3 a 3. A Canarinho terá mais dois jogos, contra México e Estados Unidos, antes de sua estreia na Copa América, diante da Costa Rica.

A partida foi muito movimentada desde o início e marcada por pênaltis polêmicos. A Espanha dominou a partida desde o início e levou perigo ao gol de Bento, explorando muito bem as pontas do ataque, com os atacantes Nico Williams e Yamal. E foi justamente com o jovem atacante de 16 anos que a Seleção espanhola chegou ao primeiro gol aos nove minutos. Yamal foi derrubado pelo volante João Gomes na área. Rodri marcou de pênalti e abriu o marcador.

Jogando em casa, a Espanha logo chegou ao segundo gol com Dani Olmo, em golaço de jogada individual. O camisa 10 espanhol deu uma caneta no zagueiro Beraldo, passou por Bruno Guimarães e marcou um belo gol. Rodrygo descontou três minutos depois, aproveitando erro na saída de bola com uma cavadinha por cima do goleiro Unai Simón.

Na volta para a etapa final, o técnico Dorival Júnior promoveu quatro mudanças de uma vez, incluindo a entrada de Endrick. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o jovem atacante do Palmeiras empatou para a Seleção Brasileira. Porém, aos 41 minutos, o árbitro português João Pinheiro marcou mais um pênalti polêmico, de Beraldo em Carvajal. O lateral espanhol recebeu passe em profundidade, Beraldo chegou atrasado e fez falta dentro da área. Rodri converteu de novo.

Em novo pênalti, agora para o Brasil, aos 49 minutos da etapa final, Lucas Paquetá converteu e deixou tudo igual no estádio do Real Madrid. O técnico Dorival Júnior termina sua primeira Data Fifa com uma vitória e um empate.

Ficha técnica

– Espanha: Unai Simón, Carvajal, Le Normand (Cubarsí), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Morata (Oyarzabal). Técnico: Luis de la Fuente.

– Brasil: Bento, Danilo (Yan Couto), Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (André), João Gomes (Andreas Pereira) e Lucas Paquetá; Vini Jr (Paquetá), Rodrygo e Raphinha (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

– Arbitragem: Antonio (POR), Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano Antonio Gomez Maia (POR).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/empate-brasileiro/

Seleção Brasileira marca no fim e empata em 3 a 3 com a Espanha

2024-03-26