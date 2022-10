Inter “Dormimos de um jeito e acordamos com três problemas”, diz o técnico Mano Menezes sobre problemas de última hora do Inter

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Bustos, Johnny e Alemão foram jogadores que tiveram problemas de última hora. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Bustos, Johnny e Alemão foram jogadores que tiveram problemas de última hora (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A noite foi de superação para o Inter nesta quarta-feira (26). Com problemas de última hora envolvendo Bustos, Johnny e Alemão, o planejamento colorado teve que ser alterado.

O treinador Mano Menezes teve que buscar uma forma para garantir a classificação direta para a Libertadores. Fora os desfalques, o Colorado ainda começou perdendo o jogo com pênalti muito cedo, antes dos cinco minutos do primeiro tempo.

Ao final da partida, Mano concedeu entrevista coletiva. O treinador acabou citando os problemas antes do jogo contra o Ceará. Com Johnny, o departamento médico tentou a recuperação até o final da tarde. Já Alemão, a perda ocorreu já no vestiário do estádio Beira-Rio, com episódio de vômitos.

“Foi um jogo com ingredientes de dificuldade de última hora fora do normal. Começamos a perder jogadores na tarde. Primeiro Bustos, depois Johnny. Tentamos, mas na avaliação final, às 17h, não foi possível. Ele estava frágil. Alemão, ainda no vestiário, vomitou quando chegamos. Dormimos de um jeito e acordamos com três problemas. Tentamos dar mais simplicidade”, falou o comandante colorado.

O Inter finalizou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 para o Ceará, após pênalti. No intervalo, Mano Menezes conversou com o elenco para corrigir os erros. O treinador relatou que buscou mais volume e criar mais oportunidades.

Com a vitória de virada por 2 a 1, o clube gaúcho chegou a 64 pontos e é vice-líder do Brasileirão. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o América-MG, no estádio Independência, no dia 2 de novembro, às 16h, pela Série A do Brasileirão.

