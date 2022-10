Grêmio Partida entre Grêmio e Brusque sofre alteração para a última rodada da Série B do Brasileirão

Grêmio já está classificado para a Série A do Brasileirão e o Brusque foi rebaixado para a terceira divisão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, nesta quarta-feira (26), alteração de data do jogo entre Grêmio e Brusque na última rodada da Série B do Brasileirão.

Esta partida seria disputada no dia 6 de novembro, mas foi adiantada para o dia 3. No mesmo dia, acontece a votação no Conselho Deliberativo da eleição para presidente do clube gaúcho.

O jogo entre os dois clubes marca o fim da temporada de 2022 para os dois times, mas em momentos totalmente diferentes. O Tricolor já está na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Brusque está rebaixado para a Série C do Brasileirão.

Com duas atividades no mesmo dia, um dos eventos deve ter alteração. A aprovação prévia das chapas está marcada, até o momento, para acontecer no auditório da Arena do Grêmio, no dia 3.

Se as duas chapas atingirem no mínimo 20%, o novo presidente do clube será definido entre os sócios. A eleição para os associados está marcada para o dia 12 de novembro, sábado, na Arena, das 10h às 17h.

