Política Ministro Alexandre de Moraes determina prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Jefferson, preso em flagrante no último domingo, aguardava a decisão. A prisão preventiva não tem prazo para expirar Foto: PTB/Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) por tentativa de homicídio de policiais federais.

Jefferson, preso em flagrante no último domingo (23), aguardava a decisão. A prisão preventiva não tem prazo para expirar.

Na decisão, o ministro descreve o arsenal de armas e munições encontrados pela PF na casa do político. “Conforme já destacado, o preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal”, escreve Moraes.

“O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas). Essa conduta, conforme ampla jurisprudência desta Suprema Corte, revela a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública”, conclui.

Jefferson foi preso após disparar tiros de fuzil contra policiais federais e atirar granada nos agentes. Pesou na decisão do ministro o farto “arsenal” bélico – 7,6 mil munições pesadas – encontrado na residência do petebista em Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.

