O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 será a prioridade absoluta do governo no caso de uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições neste domingo (30). A fala foi feita nesta quinta-feira (27), durante uma entrevista.

“Prioridade absoluta é a garantia do Auxílio Brasil, que é um programa de transferência de renda, social, três vezes mais forte que o antigo Bolsa Família. Hoje gastamos R$ 150 bilhões, 1,5% do PIB [Produto Interno Bruto], antes era 0,4%, queremos garantir esse programa.”, disse o ministro.

Para que a manutenção do benefício seja mantida, Guedes voltou a enfatizar a necessidade da aprovação da reforma tributária que está para do Senado Federal. Segundo Paulo Guedes, a proposta inclui uma tributação sobre os ganhos de lucros e dividendos acima de R$ 400 mil, que bancaria a manutenção extra dos R$ 200.

Durante a entrevista, Guedes foi perguntado sobre a situação das estatais e sobre possíveis privatizações. O ministro afirmou que defende as privatizações de todas as estatais para a continuidade de uma transição para uma economia de mercado. Entretanto, Guedes afirmou que, politicamente, não foi possível seguir com as privatizações.

Paulo Guedes voltou a criticar ainda o teto de gastos, atual ancora fiscal do governo federal, e afirmou que o projeto foi mal construído. Segundo o ministro, o teto “não tinha chaminé”, e impediu a descentralização de recursos da União para estados e municípios.

