Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Um mau sono está relacionado a fatores de risco clínico, psicológico e doenças cardíacas. (Foto: Freepik)

Pesquisadores da Universidade de Saúde Pública de Columbia, nos Estados Unidos, comprovou que uma boa noite de sono é essencial para manter o coração saudável. A American Heart Association adicionou a duração do sono à sua lista de verificação de saúde cardiovascular, chamada de “Life’s Essential 8” (Os oito essenciais da vida, em tradução livre).

São eles: parar de fumar, comer melhor, ficar ativo, controlar o peso, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol, reduzir o açúcar no sangue e, mais recentemente, ter um sono saudável.

Os cientistas analisaram o sono de dois mil adultos de 50 anos ou mais, os participantes responderam uma pesquisa detalhada sobre o sono de cada um e usaram um dispositivo para medição do sono por sete dias.

Segundo os resultados, os maus hábitos noturnos são “onipresentes” entre todos os americanos. Cerca de 65% dos participantes dormiam menos de sete horas por noite e 30% dormiam menos de seis horas. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC), a duração ideal do sono para um adulto é entre sete e nove horas por noite.

A pesquisa apontou ainda que as pessoas que dormiam menos de sete horas por noite tinham maior chance de ter uma “baixa eficiência do sono”, padrões irregulares, sonolência diurna excessiva e apneia do sono — este último aliás, quase metade dos participantes do estudo tinham apneia do sono de moderada a grave. Mais de um terço relatou sintomas de insônia e 14% relataram sonolência diurna excessiva.

Esse grupo ainda teve maior prevalência de fatores de rico para doenças cardiovasculares, como obesidade, diabetes tipo 2 e pressão alta.

“O sono ruim também está ligado a outros comportamentos de saúde ruins. Em poucas palavras, o sono está relacionado a fatores de risco clínicos ou psicológicos e relacionados ao estilo de vida para doenças cardíacas. Portanto, não é surpresa que o sono ruim aumente o risco futuro de doenças cardíacas”, disse Nour Makarem, autor do estudo e professor assistente de epidemiologia na Universidade de Columbia

A equipe espera realizar outros estudos que ajudem a fornecer evidências adicionais de uma conexão entre uma saúde saudável e o bom sono.

