Dormir menos de 5 horas por noite pode desencadear Alzheimer

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Maus hábitos de sono prejudicam o funcionamento cognitivo. (Foto: Reprodução)

Ter uma boa noite de sono é importante em qualquer idade. Não é apenas um hábito recomendado para se manter alerta e cheio de energia, mas, de acordo com profissionais, também é um hábito fundamental para se manter saudável. Não é por acaso que o campo de estudo dessa ciência se expandiu recentemente, com o surgimento do campo da “medicina do sono”, bem como com o aumento do número de clínicas e hospitais especializados em observar como a privação ou o excesso de sono podem ter consequências fatais no desenvolvimento de doenças nas pessoas.

“Esta é uma etapa fundamental para a manutenção do equilíbrio, não apenas do cérebro, mas de todo o corpo. A homeostase — a capacidade do organismo de manter a estabilidade interna e responder a estímulos externos — depende inteiramente da qualidade do sono”, revela Daniel Cardinali, médico, pesquisador emérito do CONICET e professor emérito da Universidade de Buenos Aires (UBA).

Assim, após centenas de estudos e pesquisas sobre o assunto e priorização por especialistas da área, foram elaboradas diretrizes de “higiene do sono” — nome dado a um conjunto de práticas que auxiliam na manutenção da qualidade do sono e na prevenção de distúrbios do sono.

Entre os mais recomendados, a World Sleep Society cita:

* Estabeleça um horário regular para dormir e acordar.

* Evite o consumo excessivo de álcool quatro horas antes de dormir e não fume.

* Não coma alimentos pesados, picantes ou açucarados nas horas que antecedem a hora de dormir.

* Encontre uma temperatura confortável para dormir e mantenha o quarto ventilado.

* Bloqueie todos os ruídos que distraem e elimine o máximo de luz possível.

Um grupo de pesquisadores canadenses demonstrou por meio de um estudo que quando as pessoas descansam adequadamente, seus cérebros se livram do que não precisam, semelhante a um processo de reciclagem de resíduos que ocorre nessa parte do corpo durante o sono. No entanto, o aspecto mais notável de sua observação foi que, quando as pessoas não dormem o suficiente, substâncias semelhantes a placas se acumulam, afetando seu estado cognitivo e aumentando a probabilidade de desenvolver demência mais tarde na vida.

O estudo, publicado na revista Science Advances, enfatiza que a perda crônica de sono envelhece prematuramente as células imunológicas do cérebro e pode levar a sérios problemas cognitivos.

“No campo profissional, já se sabe que a falta de sono reparador está ligada à manutenção de processos inflamatórios crônicos, considerados a base de todas as doenças crônicas e não transmissíveis”, ressalta Cardinali.

Em declarações à CTVNews, o médico Andrew Lim, pesquisador principal do estudo e professor associado de neurologia na Universidade de Toronto, disse que os participantes que acordavam com frequência durante a noite ou tinham sono fragmentado demonstraram pior desempenho cognitivo nos testes.

De acordo com as conclusões do artigo, a falta de sono não só leva ao envelhecimento prematuro, mas também desencadeia a ativação anormal das células imunológicas do cérebro, que normalmente são ativadas apenas para combater patógenos e detritos celulares.

“Tomamos banho em horários diferentes do dia, mas o cérebro o faz durante a fase de sono de ondas lentas. Durante esse período da noite, ocorre um processo de fluxo glinfático, no qual uma corrente flui através do tecido cerebral da porção arterial para a venosa para eliminar resíduos”, explica Cardinali.

O médico explica então que atualmente há muito interesse nesse fluxo porque, aparentemente, quando ele é bloqueado, aumenta o acúmulo de proteínas anormais, como Tau e beta-amiloide, que são conhecidas por causar doenças neurodegenerativas.

Danos irreversíveis

Segundo Lim, os participantes do estudo que dormiram melhor apresentaram células imunológicas mais jovens e menos ativadas, o que os protegeu contra os efeitos negativos da doença de Alzheimer na cognição.

No entanto, o estudo canadense não é o único a confirmar isso; outros estudos já detectaram o quão prejudicial a falta de descanso pode ser para a saúde do cérebro.

Por exemplo, um estudo da Escola de Medicina de Harvard analisou mais de 2.800 pessoas com 65 anos ou mais que participaram do Estudo Nacional de Tendências de Saúde e Envelhecimento para verificar como um autorrelato de padrões de sono em 2013 ou 2014 estava associado ao desenvolvimento de demência e/ou morte cinco anos depois. Entre os resultados, foi mostrado que pessoas que dormiam menos de cinco horas por noite tinham duas vezes mais probabilidade de desenvolver Alzheimer e morrer, em comparação com aquelas que dormiam de seis a oito horas por noite.

