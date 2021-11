Política Dos 81 senadores, 34 rejeitam texto da PEC dos Precatórios aprovado por deputados

20 de novembro de 2021

Governo Bolsonaro não tem votos no Senado para aprovar PEC dos Precatórios sem alterações no texto. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O governo Bolsonaro não tem votos suficientes no Senado para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios sem alterações, segundo levantamento recente. Dos 81 senadores em exercício procurados, ao menos 34 disseram que não apoiam o texto atual chancelado pela Câmara dos Deputados.

Para uma proposta de emenda constitucional ser aprovada no Senado, é preciso o apoio de ao menos 60% do Senado, ou seja, 49 dos 81 parlamentares. Com 34 senadores votando contra, o número de senadores favoráveis pode chegar a no máximo 47.

O levantamento indicou que, além dos 34 senadores contrários ao texto original, apenas 13 são favoráveis, 18 estão indecisos e 16 não quiseram responder.

A PEC dos Precatórios (dívidas do governo decorrentes de decisões judiciais) abre espaço no Orçamento de 2022 de R$ 91,6 bilhões. Essa margem é considerada fundamental pelo governo para bancar o Auxílio Brasil (novo Bolsa Família) com um pagamento mensal de R$ 400 até dezembro de 2022. O programa social é a principal vitrine do presidente Jair Bolsonaro para as eleições do próximo ano.

Diante da possibilidade de rejeição da proposta, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), relator da PEC, começou a fazer concessões ao texto aprovado pela Câmara para viabilizar a tramitação.

Um dos principais pontos de consenso entre os senadores é tornar permanente o benefício de R$ 400 concedido pelo Auxílio Brasil, e não encerrá-lo no fim de 2022, conforme previsto na proposta.

“É inadmissível que o Auxílio Brasil seja temporário e que termine em 2022. Isso não cheira bem. Seja para um número menor, seja para um número maior, essa política deve ser permanente”, disse o senador Eduardo Braga (AM), líder do MDB no Senado, maior bancada da Casa.

Outra alteração no texto discutida pelos parlamentares contrários ao formato atual da PEC envolve a possibilidade de auditar os valores dos precatórios, que registraram um salto nos últimos anos. Essa conta deve chegar a R$ 89,1 bilhões em 2022. Mas a PEC cria um limite para a despesa, fazendo com que mais de R$ 40 bilhões não sejam pagos no próximo ano.

“Em segundo lugar, nós temos que auditar esses precatórios. Não é possível que essa conta do precatório fique do jeito que está. Precisamos ter um mandamento constitucional para que se faça uma auditoria sobre esses precatórios”, avaliou Braga.

Auditoria

A alternativa estudada no momento para aprovar a PEC é propor uma comissão de fiscalização dos precatórios. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Otto Alencar (PSD-BA), afirma que o próprio governo reconhece a dificuldade de aprovar a PEC da forma que está. Para ele, um dos principais entraves é o espaço fiscal aberto na Câmara.

“Como veio da Câmara é muito difícil passar pelo Senado, o próprio relator (Fernando Bezerra) reconhece isso e se dispôs a fazer alterações. O que não pode ficar é sem votar, porque a PEC traz o Auxilio Brasil e traz também a renegociação da dívida dos municípios com o INSS. O que deve ser feito é diminuir o espaço fiscal que foi criado para não fazer um furo tão grande no teto de gastos”, afirmou o senador.

Além de limitar o pagamento de precatórios, a PEC muda o teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação. Uma das sugestões de Otto, que encontra respaldo na Casa, seria usar o valor extra para turbinar o benefício, já que muitos consideram o valor de R$ 400 ainda insuficiente.

“Só seria possível aumentar o valor se o governo abrisse mão desse valor extra de cerca de R$ 20 bilhões que vai sobrar e que Bolsonaro quer usar para o reajuste de servidores e para manter o orçamento secreto. Se usasse essa quantia para o Auxílio Brasil seria confortável votar”, ponderou Otto.

