Política Dos campos à política; Pelé foi Ministro do Esporte no governo Fernando Henrique Cardoso

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O eterno camisa 10 ocupou o cargo entre 1995 e 1998 Foto: Reprodução O eterno camisa 10 ocupou o cargo entre 1995 e 1998 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após fazer história nos gramados, Rei Pelé foi nomeado Ministro do Esporte no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele ficou na ministério de 1995 a 1998, quando foi responsável pela criação da Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país.

A Lei Pelé tinha a finalidade de oferecer mais transparência e trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Com a criação da lei, houve o fim do passe nos clubes de futebol do Brasil e a transformação dos clubes em empresas. A lei também criou verbas para o esporte olímpico e paraolímpico e determinou a independência dos Tribunais de Justiça Desportiva.

Com a saída de Pelé, o Ministério dos Esportes se tornou Ministério da Cultura e do Esporte. Em 1° de janeiro de 2019, no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), a pasta do esporte foi incorporada ao Ministério da Cidadania, juntamente com o Ministério da Cultura e Ministério do Desenvolvimento Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política