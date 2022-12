Futebol Santos, dupla Gre-Nal e clubes do Brasil homenageiam Pelé

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Santos lembrou o rei com a coroa que colocará em sua marca oficial a partir de 2023 Foto: Reprodução Santos lembrou o rei com a coroa que colocará em sua marca oficial a partir de 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol brasileiro está de luto pela morte de Edson Arantes do Nascimento, o “rei” Pelé. O Santos, Internacional e Grêmio, além de outros clubes do país renderam suas homenagens ao Atleta do Século. Confira:

Santos:

Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Internacional:

O maior embaixador da história brasileira. Mais do que três Copas, seus pés conquistaram prestígio para toda uma nação. Edson Arantes transformou o futebol em instrumento de orgulho, e jamais será igualado ou esquecido. 🔟 Obrigado por tudo, Pelé. Para sempre o nosso Rei. 🖤⭐️ pic.twitter.com/MmQrtuEoA7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 29, 2022

Grêmio:

Quando um REI parte, o mundo faz reverência. Hoje, damos adeus a @Pele, soberano do futebol. É e sempre será o Brasil, nosso mestre maior dentro das quatro linhas. Deixa um legado de superação, de talento. Um legado ao esporte. Incomparável, inspiração, o maior de todos. Imortal. pic.twitter.com/siTAIPDEAp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 29, 2022

Juventude:

Botafogo:

PELÉ ETERNO ⭐ Obrigado, Rei! Ídolo que engrandeceu o esporte, encantou o mundo e tanto nos orgulhou. Descanse em paz. 🙏🏾⚽ pic.twitter.com/JumFqLQ8qn — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 29, 2022

Flamengo:

Infelizmente, aconteceu o que jamais gostaríamos que acontecesse. Obrigado, Pelé! Obrigado por tanto. Foi um prazer te reverenciar, te enfrentar e te ver com o Manto Sagrado. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Atleta do Século pic.twitter.com/ANZ0DiZyTH — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2022

Fluminense:

Vasco:

O futebol perdeu a sua Majestade. O #VascoDaGama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande Vascaíno de coração. 🖤 pic.twitter.com/MDZTudG5PJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 29, 2022

Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos de idade. pic.twitter.com/86zPc3CvsM — Corinthians (@Corinthians) December 29, 2022

Palmeiras:

Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta, aos 82 anos, mas Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras reverencia a trajetória do Rei e presta condolências a seus familiares e fãs. pic.twitter.com/WIRU8Eeons — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 29, 2022

São Paulo:

Reverência eterna ao Rei: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior expoente do futebol brasileiro e mundial. Nossos sentimentos e solidariedade à família de Pelé, aos amigos e a todos os amantes do esporte mais popular do planeta.#PeléEterno pic.twitter.com/vBndiH6dkQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 29, 2022

Guarani:

Com profundo pesar, o Guarani Futebol Clube lamenta o falecimento do maior de todos os tempos e do eterno camisa 10 do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, nesta quinta-feira (29). pic.twitter.com/t4mWo9fHMN — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) December 29, 2022

América-MG:

O América Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do Rei Pelé. Um dia triste para o futebol mundial. Descanse em paz, Rei! 👑⚽ 📸 Divulgação/ Fifa pic.twitter.com/aWhCAZHkyC — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 29, 2022

Atlético-MG:

⚽ O futebol mundial perde seu maior astro ⭐ O Atlético lamenta profundamente o falecimento de Pelé. Tricampeão Mundial com Brasil, o Rei foi eleito Atleta do Século em 1980, pelo jornal francês L'Equipe, em 1999, pelo Comitê Olímpico Internacional, e em 2000, pela Fifa. pic.twitter.com/eyPSIyK9h1 — Atlético (@Atletico) December 29, 2022

Cruzeiro:

Hoje, o mundo chora. Chora a perda do MAIOR atleta da história. De um Rei! 🤴🏿 Não existem palavras que definam o que você representa, Pelé. Depois de você, nos tornamos o país do futebol. O mundo parou pra te ver jogar. O futebol sem você não será o mesmo. Eterno em nossos 💙. pic.twitter.com/5tk78QXE7I — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 29, 2022

Atlético-GO:

Avaí:

Obrigado por tudo e por tanto, Rei. 🦁👑 pic.twitter.com/a1XB9DNCBM — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) December 29, 2022

Chapecoense:

PELÉ! 👑 Sua história foi brilhante e seu legado é incontestável. Inabalável. Eterno. É assim com as lendas: partem, mas continuam vivas por seus feitos imortais. pic.twitter.com/8biSmJz4fC — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 29, 2022

Ceará:

Athletico-PR:

Muito obrigado por tudo. O Maior de Todos os Tempos! 👑⚽#PeléEterno pic.twitter.com/O98C78d6gw — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 29, 2022

Coritiba:

É com pesar que dizemos adeus ao maior jogador da história do futebol, responsável por colocar o futebol brasileiro no mapa e inspirar milhares de atletas ao redor do globo. Que neste dia triste possamos nos lembrar: não é só futebol. Obrigado, Pelé!#ReiPeléEterno pic.twitter.com/hrGYHggCgH — Coritiba (@Coritiba) December 29, 2022

Cuiabá:

Obrigado por tudo, eterno REI! 👑 O Cuiabá reverencia e idolatra sua história e presta condolências aos familiares e amantes do futebol! 😢#PeleEterno pic.twitter.com/6WB8Y3yoqO — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) December 29, 2022

Santa Cruz:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol