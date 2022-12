Futebol Personalidades da história do futebol rendem homenagens a Pelé

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogadores de todas as épocas reverenciaram o maior jogador de todos os tempos Foto: Reprodução Jogadores de todas as épocas reverenciaram o maior jogador de todos os tempos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar:

Messi:

Kylian Mbappe:

Gérson:

Zico:

ADEUS AO REI 👑 Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações! ♥️ pic.twitter.com/H1MkrLTvGK — Canal Zico 10 (@canalzico10) December 29, 2022

Romário:

Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. pic.twitter.com/UBcHttRPcZ — Romário (@RomarioOnze) December 29, 2022

Rivaldo:

Richarlison:

Neto:

Obrigado, Rei @Pele! Todo agradecimento pra você é pouco. Sua história JAMAIS será esquecida e superada. pic.twitter.com/FwFfir8xMy — Craque Neto 10 (@10neto) December 29, 2022

Mengálvio:

Ademir da Guia:

Foi uma honra dividir os gramados com você, Pelé! Obrigado por tudo, Rei 👑 pic.twitter.com/jFQ1DtCCh7 — Ademir da Guia (@Ademir_daGuia) December 29, 2022

Júnior:

Adriano Imperador:

Roberto Dinamite:

Roberto Carlos:

Mano Menezes:

Rogério Ceni:

O locutor e companheiro de Pelé na transmissão da Copa de 1994 (do Tetra), Galvão Bueno, também homenageou o jogador.

Haaland:

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 29, 2022

Lewandowski:

Rest in peace Champion 🙏🏼

Heaven has a new star, and the football world lost a hero. pic.twitter.com/t6U2vV1QY4 — Robert Lewandowski (@lewy_official) December 29, 2022

Cristiano Ronaldo:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol