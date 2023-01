Grêmio Dos recém chegados, Grêmio deve jogar a Recopa Gaúcha com sete reforços entre os titulares

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

O Grêmio terá o segundo jogo-treino nesta quinta-feira (12) e o primeiro oficial na terça-feira (17) Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio terá o segundo jogo-treino nesta quinta-feira (12) e a o primeiro jogo oficial na terça-feira (17) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Dos dez jogadores contratados recentemente pelo Grêmio, segundo os treinamentos, sete jogadores devem iniciar o jogo-treino desta quinta-feira (12) e a Recopa Gaucha na terça-feira (17). Após o final da temporada de 2022, vindo de uma série B, uma das promessas feitas para o técnico Renato Portaluppi que pediu ao presidente Alberto Guerra é a reformulação do elenco. De fato, o pedido foi atendido pelos dirigentes.

Se todos os novos reforços saírem no BID, a escalação do jogo-treino é a escalação da Recopa. A equipe titular para o início da temporada deve contar com: Brenno; Fábio; Bruno Alves; Kannemann; Reinaldo; Pepê; Carballo (Villasanti); Cristaldo; Gustavinho; Ferreira e Suárez (Diego Souza).

O zagueiro Pedro Geromel está de fora das primeiras partidas da temporada. O zagueiro campeão passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Geromel sentiu um desconforto, no dia 5 de janeiro, e teve que ser ajudado pelos companheiros para deixar o campo do CT Presidente Luiz Carvalho.

No último jogo-treino, o Grêmio venceu o Concordia por 2 a 1, com gols de Campaz, de pênalti, e Carballo. Contra o Novo Hamburgo, o Tricolor encerra os jogos de pré temporada e a partir de terça começa a sua temporada de 2023.

