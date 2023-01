Inter John, ex-goleiro do Santos, já está no CT Parque Gigante do Inter e realiza exames médicos

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Goleiro já está no CT do Parque Gigante e deve ser anunciado nos próximos dias Foto: Ivan Storti/Santos FC Goleiro já está no CT do Parque Gigante e deve ser anunciado nos próximos dias (Foto: Ivan Storti/Santos FC) Foto: Ivan Storti/Santos FC

O segundo reforço do Inter está próximo de ser anunciado. O ex-goleiro do Santos John já está em Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato com o clube gaúcho até o final da temporada de 2023. O defensor já estava presente no CT Parque Gigante nesta quarta-feira (11).

A negociação entre o jogador e clube avançaram durante a semana. Ambos chegaram um acordo e faltava definir detalhes burocráticos e o dia da viagem. O goleiro vem para os solos gaúchos por empréstimo e para ganhar mais oportunidades.

John tem 26 anos e chega em Porto Alegre para disputar a vaga de titular com o goleiro Keiller, que acabou a temporada de 2022 como titular. O goleiro ainda foi contrato para ficar na vaga de Daniel, que foi vendido para o San Jose Earthquakes, da MLS, dos Estados Unidos.

Titular durante parte da Libertadores da América de 2020, John sofreu com lesões e viu o João Paulo ganhar espaço nas últimas temporadas. No total, defendeu o Santos em 26 oportunidades.

