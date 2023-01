Grêmio Suárez terá seu primeiro teste em jogo-treino antes da Recopa Gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

O camisa 9 deve atuar por um tempo no jogo-treino desta quinta-feira diante do Novo Hamburgo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O camisa 9 deve atuar por um tempo no jogo-treino desta quinta diante do Novo Hamburgo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio terá o segundo jogo-treino da temporada de 2023. Nesta quinta-feira (12), o centroavante Suárez terá a possibilidade de fazer a estreia com a camisa gremista em um jogo-treino. A partida acontece às 16h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, contra o Novo Hamburgo.

Após a sua chegada nos treinos, o centroavante uruguaio está mostrando a sua qualidade técnica e também o entrosamento entre ele e os colegas de elenco. O jogador mais próximo do camisa 9 é Carballo, parceiro da sua última passagem pelo Nacional-URU.

A expectativa da comissão técnica é que Suárez atue pelo menos por 45 minutos. A resposta do centroavante está sendo positiva nos treinos. Se tudo ocorrer bem, que seja regularizado no Boletim Informativo da CBF (BID), o camisa 9 atuará na Recopa Gaúcha, na próxima terça-feira (17), na Arena do Grêmio. No jogo de hoje e na Recopa, o técnico Renato Portaluppi pode contar com o lateral-direito Fábio.

