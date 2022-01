Rio Grande do Sul Doses pediátricas contra a covid serão distribuídas no Estado nesta segunda e terça-feira

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Aplicação das doses inicia-se nesta quarta-feira (19), simultaneamente, em todo o Rio Grande do Sul. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

A Secretaria da Saúde (SES) distribuirá, nesta segunda (17) e terça-feira (18), as 59,1 mil doses de vacinas da Pfizer contra o coronavírus para uso pediátrico (crianças de cinco a 11 anos) recebidas do Ministério da Saúde na sexta-feira (14). Todo o lote será enviado às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) via terrestre.

Durante o final de semana, equipes da SES trabalharam na separação das doses. A quantidade que irá para cada município já está definida. Aplicação inicia-se na quarta-feira (19), simultaneamente, em todo o Rio Grande do Sul.

O governo do Estado capacitou e certificou vacinadores, além de avaliar, junto com os municípios, os planos de operacionalização locais. Tudo para garantir atendimento qualificado, com segurança e planejamento, na aplicação das vacinas pediátricas. Com isso, todas as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) serão seguidas.

Vacinação

Os primeiros vacinados serão os 96.427 meninos e meninas com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos. As 862.747 crianças sem comorbidades compõem o próximo grupo e a imunização delas também poderá começar neste mês, com a primeira dose aplicada para quem tem 11 anos, conforme cronograma acertado. A imunização de crianças indígenas (3.911) e quilombolas (1.188) ocorrerão de acordo com orientação futura do Ministério da Saúde.

Em fevereiro, deverá iniciar a vacinação dos meninos e meninas de dez e nove anos, e em março, de quem tem oito anos. Para as outras idades, a secretaria aguarda a previsão de remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

A aplicação ocorrerá em sala exclusiva, com espaço para recepção de crianças e responsáveis, que deverão permanecer no local por 20 minutos. Caso ocorram eventos adversos após a vacinação, eles precisarão ser notificados no e-SUS Notifica, sistema de registro do Ministério da Saúde.

Segundo lote

O Brasil recebeu neste domingo (16) o segundo lote de vacinas da Pfizer contra a covid para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a farmacêutica norte-americana, a remessa tem 1.248.000 doses e tinha previsão de chegar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 3h50, mas chegou com atraso, por volta de 9h.

A Pfizer confirmou a chegada do lote às 11h deste domingo. O voo com imunizantes saiu de Amsterdam, na Holanda, e as vacinas foram descarregadas no aeroporto com auxílio da Receita e Polícia Federal. Em seguida, haverá transporte até um centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), antes das entregas aos estados.

O número de doses do segundo lote é igual ao do primeiro, que chegou ao país em 13 de janeiro. Além disso, a Pfizer, por meio de assessoria, confirmou que a empresa prevê envio ao Brasil de mais 1.818.000 vacinas em 27 de janeiro, o que deve fazer o total entregue no mês chegar a 4.314.000.

