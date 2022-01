Polícia Doze argentinos que entraram ilegalmente no Brasil transportando folhas de coca são presos no RS

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

A PRF encontrou um quilo e meio de folhas de coca Foto: PRF/Divulgação A PRF encontrou um quilo e meio de folhas de coca. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha prendeu 12 argentinos que entraram ilegalmente no Brasil com quase um quilo e meio de folhas de coca. Eles estavam em três carros que foram abordados pelos agentes na BR-285, em Ijuí, no Noroeste do Estado, na tarde de quarta-feira (05).

Emplacados no Brasil, os veículos – um Focus, um Uno e uma Parati – eram dirigidos por brasileiros e transportavam quatro argentinos cada. Os estrangeiros, com idades entre 25 e 30 anos, disseram que estavam indo para Itaara, na Região Central.

Com eles, os policiais encontraram diversas sacolas com folhas de coca, a matéria-prima da cocaína. Todos foram conduzidos para a Polícia Federal em razão da entrada ilegal no País e pela introdução do produto proibido, que foi encaminhado para perícia.

