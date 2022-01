Pelo menos seis veículos foram atingidos em novos ataques com pedras na Freeway, perto da antiga ponte do Guaíba, em Porto Alegre, entre as 21h45min e as 22h15min de quarta-feira (05).

Uma ambulância e um ônibus estão entre os veículos alvejados. Nenhum motorista chegou a parar na rodovia após os ataques. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ninguém ficou ferido.

O autor das pedradas não foi identificado. Normalmente, criminosos cometem esse tipo de ataque para assaltar os condutores.

Em junho do ano passado, uma mulher de 45 anos morreu após o veículo em que ela estava com o marido ter sido atingido por um paralelepípedo na região.