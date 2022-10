Geral Doze passageiros ficam feridos em avião da Aerolíneas Argentinas que passou por área de turbulência

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Imagem interna de avião que passou por turbulência em voo de Madri a Buenos Aires. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Doze pessoas ficaram feridas durante uma forte turbulência em um voo da Aerolíneas Argentinas, que saiu de Madri, na Espanha, rumo a Ezeiza, na Argentina, na madrugada de quarta-feira (20).

Segundo a companhia aérea, nove passageiros com ferimentos leves foram atendidos e liberados pela equipe de saúde do aeroporto. Outros três tiveram que ser transferidos para observação.

De acordo com o que foi relatado pela tripulação, os sinais indicadores do cinto de segurança estavam acesos. Os passageiros que ficaram mais feridos e que precisaram de um atendimento maior, não estavam usando o cinto de segurança.

Aviso desligado

Nas redes sociais um suposto passageiro alegou que o aviso não estava ligado. “Houve alguma turbulência em que não nos disseram para colocar nossos cintos de segurança e todos saíram voando. Até as aeromoças no corredor. As últimas 7 horas de voo foram um pesadelo”, publicou no Twitter.

Segundo a companhia aérea, a turbulência ocorreu sobre o Oceano Atlântico entrando no continente americano. A aeronave transportava 13 tripulantes e 271 passageiros.

A avaliação da aeronave não constatou danos significativos à sua estrutura. As informações são da CNN.

