Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Equipe da Defesa Civil recebe doações utilizando EPIs, como máscaras, luvas e álcool gel Foto: Maicon Hinrichsen/Secom Equipe da Defesa Civil recebe doações utilizando EPIs, como máscaras, luvas e álcool gel. (Foto: Maicon Hinrichsen / Secom) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom

A novidade da Campanha do Agasalho deste ano é a possibilidade de as pessoas fazerem doações por drive-thru. O ponto funciona na Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira (exceto feriados, como nesta quinta, 11/6; e nesta sexta, dia 12/6), das 9h às 15h. Também estará aberto aos sábados, no mesmo horário, quando não estiver em algum outro ponto da cidade, no chamado drive-thru móvel.

A modalidade foi instalada para trazer mais agilidade e segurança sanitária – em razão da pandemia de coronavírus –, tanto para quem faz as doações como para quem as recebe. As mudanças foram feitas para diminuir o fluxo de pessoas ao mesmo tempo na hora de doar, a fim de evitar a proliferação da Covid-19.

O coordenador da Defesa Civil RS, coronel Júlio César Rocha Lopes, destaca a importância do drive-thru para que a população possa realizar as doações de maneira prática e segura. “Doar também é um ato de amor. Tivemos de nos remodelar este ano, devido à pandemia, para que possamos entregar a doação mais rápido possível para aqueles que necessitam”, afirma Rocha.

Roupas infantis e cobertores são a prioridade da campanha, mas calçados e roupas em geral também serão bem-vindos, desde que em bom estado. O intuito da ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade quando as temperaturas estão mais baixas.

Durante o processo de arrecadação, os itens vão para a Central de Doações da Defesa Civil e também para as prefeituras no interior, onde é feita a coleta, triagem e distribuição. Antes de serem distribuídas, as doações passarão por um período de quarentena de 14 dias, para evitar qualquer chance de disseminação do coronavírus.

Vítimas de desastres naturais, instituições beneficentes e famílias carentes são o público-alvo das doações. Casas de passagem, ONGs, hospitais, instituições religiosas, asilos e instituições que acolhem menores em situação de vulnerabilidade social também são contempladas.

