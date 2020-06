Rio Grande do Sul Censo dos Arquivos Municipais é lançado na Semana Internacional dos Arquivos

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

A coleta de dados deve ocorrer até 30 de setembro Foto: Divulgação A coleta de dados deve ocorrer até 30 de setembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional dos Arquivos, data estabelecida pelo Conselho Internacional de Arquivos e inserido na programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos, a AARS (Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul) apresenta o Censo dos Arquivos Municipais do Rio Grande do Sul.

O lançamento ocorreu nesta quarta-feira (10) e tem como principal objetivo conhecer a realidade dos arquivos, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, perceber o patrimônio documental que existe em cada região do Estado e visualizar seus recursos humanos, infraestrutura organizacional e tecnológicas que atendem as demandas de produção, valoração, descrição e preservação dos documentos municipais.

A iniciativa absorve os conhecimentos de outras experiências censitárias como a que a própria AARS participou em 2004, em conjunto com o Arquivo Público do RS e outras entidades. Naquele momento as conclusões demonstraram que, na sua maioria, os municípios gaúchos careciam de implementação de políticas públicas e principalmente de definição de um marco legal que garanta a gestão e proteção do patrimônio documental dos municípios.

De acordo com o coordenador do projeto, “nos últimos anos foi implementada a Lei de Acesso à Informação e mais recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, neste sentido é necessário entender como está a realidade dos arquivos municipais, inclusive para que sejam propostas ações em prol da gestão destes documentos”, diz Vinícius Mitto, vice-presidente da AARS.

A coleta de dados para a realização do Censo dos Arquivos Municipais deve ocorrer até 30 de setembro. A divulgação dos resultados, de forma compilada, está prevista para a segunda quinzena de outubro deste ano.

SERVIÇO:

O que: Censo dos Arquivos Municipais

Quando: De 10 de junho a 30 de setembro de 2020

Acesse aqui o questionário.

