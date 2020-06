Economia PIB do Rio Grande do Sul registra queda de 3,3% no primeiro trimestre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Estiagem e pandemia da Covid-19 são apontadas como as causas da queda Foto: Agência Brasil Estiagem e pandemia da Covid-19 são apontadas como as causas da queda. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Agência Brasil

Com recuos em todas as principais atividades, a economia do Rio Grande do Sul registrou queda de 3,3% no primeiro trimestre deste ano, reflexo direto da mais severa estiagem dos últimos anos e dos primeiros reflexos da pandemia do novo coronavírus.

O resultado do PIB (Produto Interno Bruto) foi puxado pelo desempenho negativo da agropecuária, que caiu 14,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, seguido da indústria (-4,6%) e dos serviços (-1,2%). No País, a queda do PIB entre janeiro e março foi de 0,3%.

Os dados da economia gaúcha foram divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do RS.

O resultado negativo já era esperado. A falta de chuvas afetou de forma decisiva a produção de soja (-27,7%), milho (-19,3%) e fumo (-22%), produtos importantes da matriz econômica gaúcha. “Os impactos da estiagem não se restringem ao primeiro trimestre. Ainda veremos seus efeitos no segundo trimestre do ano”, afirma o pesquisador Martinho Lazzari.

O desempenho negativo da agropecuária no Rio Grande do Sul contrastou com o crescimento na atividade registrado no Brasil, de 1,9%. Apesar do desempenho abaixo do esperado nas principais culturas de verão, algumas registraram resultados positivos no período no Estado, como é o caso de uva (12,3%), arroz (4,4%) e maçã (4,1%).

Na indústria, a única atividade com indicador positivo foi a indústria extrativa mineral (1,8%). Construção (-3,8%), eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-18%) e indústria de transformação (-2,6%) registraram quedas e tiveram desempenho inferior ao do País. Na indústria de transformação, tiveram destaque os desempenhos negativos das atividades de fabricação de máquinas e equipamentos (-12,8%), produtos químicos (-9,7%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (-6,4%).

Nos serviços, a queda foi puxada por comércio (-2,8%) e outros serviços (-4,0%). As atividades de transportes, armazenagem e correio (1,5%), serviços de informação (0,9%) e atividades imobiliárias (1,3%) registraram alta e atenuaram o recuo geral no setor.

No comércio, o segmento de hipermercados e supermercados (6,8%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (9,4%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,7%) tiveram desempenho positivo. Quedas foram registradas nas vendas de tecidos, vestuários e calçados (-23,5%), veículos (-14,8%), combustíveis e lubrificantes (-9,1%) e móveis e eletrodomésticos (-13,45).

