Economia Dinheiro “esquecido” nos bancos aumenta e brasileiros agora têm R$ 10 bilhões para sacar

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Dinheiro pode ser depositado de forma automática, caso cidadão tenha o CPF como chave Pix. (Foto: Reprodução)

Os brasileiros têm R$ 10,15 bilhões esquecidos no SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central, segundo dados divulgados nessa terça-feira (8) pela instituição. Como novos valores entram no sistema todo mês, o saldo total liberado supera os R$ 9,13 bilhões disponíveis em maio.

Destes, R$ 7,6 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,6 bilhões a pessoas jurídicas. Ao todo, cerca de 43,9 milhões de brasileiros e 4,2 milhões de empresas ainda têm valores a receber. Desde o início do programa, R$ 10,7 bilhões já foram devolvidos aos beneficiários.

Para habilitar o depósito automático e/ou saber se tem direito, o brasileiro deve acessar o site www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber, inserir seus dados pessoais e clicar em “Consultar”. Caso haja algum valor, é possível solicitá-lo com senha do Gov.br prata ou ouro.

O resgate automático está disponível desde o final de junho, permitindo que pessoas físicas cuja chave Pix seja o CPF recebam os valores sem precisar fazer o pedido de forma manual. É preciso habilitar a função com uma conta Gov.br prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.

Na primeira semana em que a nova função começou a valer, 169 mil pessoas ativaram a funcionalidade de resgate automático. A adesão é opcional e não se aplica a chaves Pix do tipo CNPJ.

O crédito será feito pela instituição financeira onde o dinheiro está esquecido diretamente na conta do cidadão, que não receberá aviso do BC quando algum valor for devolvido.

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica aos casos de valores de contas conjuntas e para empresas, cujo regaste é feito por meio de consulta via CNPJ.

Em 2024, foram feitas 73 milhões de consultas públicas ao SVR – sendo 48 milhões de consultas negativas e 25 milhões de consultas positivas – e 4,1 milhões de solicitações de devoluções, segundo dados do BC.

O SVR foi criado pelo Banco Central para devolver aos cidadãos e empresas dinheiro que ficou parado em instituições financeiras por diferentes motivos –de tarifas cobradas indevidamente a contas encerradas com saldo. Em muitos casos, as pessoas nem lembravam mais que tinham esse direito.

Em muitos casos, os valores disponíveis não passam de alguns centavos, o que já virou motivo de memes e piadas na internet. A maior parte dos beneficiários (62,84%) têm até R$ 10 para receber. Outros 25,06% possuem entre R$ 10,01 e R$ 100, enquanto 10,21% têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000. Apenas 1,89% tem valores acima de R$ 1.000,01. (Com informações da Folha de S.Paulo)

