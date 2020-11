Porto Alegre Drive-thrus terão vacina contra poliomielite nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Drive-thrus irão funcionar das 9h às 16h Foto: Anselmo Cunha/PMPA Drive-thrus irão funcionar das 9h às 16h. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre irá disponibilizar 14 drive-thrus em diferentes locais da Capital nesta quarta-feira (11), das 9h às 16h, como mais uma forma de imunizar crianças de 12 meses a menores de cinco anos com uma dose extra das gotinhas contra paralisia infantil. Também haverá orientação a pais e responsáveis quanto à atualização da caderneta, que deve ser feita nas unidades de saúde.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação foi prorrogada até o dia 20 em Porto Alegre, conforme orientação da Secretaria Estadual da Saúde.

Até esta terça-feira (10), foram aplicadas 28.559 doses contra a pólio, de acordo com o SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) – uma cobertura de 43,91%. A meta é vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite, 95% do total de 65.036 crianças de 12 meses a menores de anos na Capital.

A campanha nacional teve início em 5 de outubro para imunizar crianças de 12 meses a menores de cinco anos com uma dose extra da vacina e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Com relação à multivacinação, a ideia é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e melhorar as coberturas vacinais. Por isso, é muito importante que pais ou responsáveis procurem uma unidade de saúde.

Em Porto Alegre, as unidades de saúde da Atenção Primária estão engajadas na campanha. Consulte este link e confira a lista de postos de saúde.

Drive-thrus com vacinação contra poliomielite:

Quarta-feira, das 9h às 16h

– Barra Shopping: Praça José Alexandre Záchia, avenida Chuí – Cristal

– Unidade de Saúde Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615

– Praça João Batista Lessa: avenida João Antônio da Silveira, 1892

– Extremo-sul: rua Jorge Mello Guimaraes s/nº – Belém Novo

– Partenon: avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-centro, portão saída do estacionamento da PUCRS (quase esquina com rua Nelson Brochado Duarte)

– Lomba do Pinheiro, parada 10, pátio da Paróquia Santa Clara: João de Oliveira Reunião, 4444

– Vila Jardim: rua Nazaré esquina com rua Santa Isabel

– Chácara da Fumaça: rua Martim Félix Berta, 2432

– Timbaúva: rua Dr. Salvador Celia, 1851

– Morro Santana: Sesc Protásio Alves – avenida Protásio Alves, 6220

– Centro de Saúde Modelo: rua Jerônimo de Ornelas, 55

– Unidade de Saúde Tristeza: Praça Comendador Souza Gomes, em frente à US

– Beco do Adelar: avenida Juca Batista, 3480

– Centro de Saúde IAPI: rua Três de Abril, 90 – Passo d’Areia

