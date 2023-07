Mundo Drones ucranianos atacam prédios russos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Visão geral de prédio atacado por drones em Moscou. (Foto: Reprodução)

Em meio a negociações de paz, a guerra entre Ucrânia e Rússia ganhou um novo capítulo. De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, três drones ucranianos foram abatidos na capital do País liderado por Putin na madrugada deste domingo (30). Os equipamentos haviam atacado prédios no centro da cidade.

Ainda segundo o líder da cidade, os edifícios foram danificados, mas não houve feridos. Com o incidente, o trânsito aéreo no local foi suspenso.

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, as fachadas dos prédios foram parcialmente destruídas, e havia destroços nas ruas. Na parte atingida estão as sedes de diversos ministérios russos e a construção de um arranha-céu.

Testemunhas ouvidas pela imprensa local afirmam que um dos locais seria um edifício de 50 andares, que abriga escritórios do Ministério da Digitalização. Mas a informação não foi confirmada

O governo russo se referiu ao incidente como uma “tentativa de atentado terrorista por parte do regime de Kiev”. Mas a Ucrânia não assumiu a autoria do ataque.

O governo ainda disse que um drone foi destruído enquanto sobrevoava o distrito de Odintsovo, enquanto outros dois caíram em Moscou. Essa seria a quarta tentativa de ataque na região no mês de julho e a terceira da semana, o que traz preocupação para as autoridades locais.

Durante um encontro com líderes africanos em São Petersburgo, na Rússia, Putin disse que não rejeita a ideia de negociações de paz em relação à Ucrânia. Ele ainda ressaltou que as iniciativas africanas e chinesas podem servir como base para o fim do conflito. Mas, na mesma reunião, o presidente russo afirmou que não pode haver cessar-fogo enquanto o exército ucraniano estiver na ofensiva.

Aeroporto fechado brevemente

A agência de notícias estatal russa TASS informou que o aeroporto internacional de Vnukovo, que serve a capital, foi “fechado para partidas e chegadas” e seus voos foram redirecionados para outras cidades. Em menos de uma hora, porém, as operações aéreas pareciam ter voltado ao normal.

No início de julho, uma salva de ataques de drones interrompeu brevemente o tráfego aéreo no mesmo aeroporto, localizado a sudoeste da cidade.

Pouco tempo depois, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças frustraram um ataque ucraniano noturno, envolvendo 25 drones, na Crimeia, uma península anexada à Rússia.

“Dezesseis drones ucranianos destruídos por fogo de defesa aérea”, disse o ministério, acrescentando que não houve vítimas. “Outros nove drones ucranianos foram neutralizados com recurso à guerra electrónica e, sem atingir o alvo, caíram no Mar Negro”.

A Ucrânia declarou repetidamente sua intenção de recuperar a Crimeia, anexada à revelia pela Rússia em 2014. Por isso, nas últimas semanas intensificou e aumentou seus ataques à península, várias semanas após o início de uma contra-ofensiva da Ucrânia para retomar o território capturado por Moscou desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que esses ataques “não seriam possíveis sem a assistência prestada ao regime de Kiev pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN”.

