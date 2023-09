Geral Drones ucranianos ganham capacidade para atingir alvos maiores da Rússia

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

O conflito na Ucrânia tem sido uma incubadora para a utilização de aeronaves não tripuladas no combate convencional. (Foto: Reprodução)

Quatro drones aéreos do tamanho de um prato realizaram um avanço quase simultaneamente e se chocaram contra um gigantesco sistema de morteiros russo, cada um detonando uma carga explosiva de cerca de 1,5 quilo.

O ataque realizado em agosto na frente oriental da guerra da Ucrânia por uma unidade especializada em drones chamada Achilles Company foi uma das primeiras vezes em que o exército ucraniano fez uma manobra que está na vanguarda da guerra moderna: o enxame.

Quatro pilotos usando óculos que transmitiam imagens ao vivo dos drones dirigiram o ataque a cerca de 11 quilômetros de distância, pilotando a nave com controles remotos. O impacto dos drones, cada um custando algumas centenas de dólares, incendiou e destruiu o morteiro russo, chamado Tulpan, ou Tulip, que está montado em veículo que se movimenta por esteiras e pesa cerca de 30 toneladas.

A Companhia Aquiles, parte de uma unidade especializada da 92ª Brigada Mecanizada, é um dos mais novos elementos do exército de drones da Ucrânia – um esforço para promover o uso e a inovação de aeronaves não tripuladas.

O conflito na Ucrânia tem sido uma incubadora para a utilização de aeronaves não tripuladas no combate convencional. No início, soldados e voluntários civis adaptaram drones destinados à captação de imagens para detectar movimentos inimigos ou interceptá-los com artilharia. Equipes de reconhecimento aéreo de drones com modelos prontos para uso foram rapidamente adotadas nas forças armadas.

Depois, os ucranianos começaram a imprimir garras em 3D para lançar explosivos diretamente dos drones e montar equipamentos próprios a partir do zero. Nos últimos meses, as forças de Kiev adicionaram ao seu arsenal os drones de corrida FPV, ou drones de visão em primeira pessoa, e em poucos meses começaram a usá-los para atingir alvos maiores. Os enxames podem sobrecarregar as defesas aéreas e bombardear seções vulneráveis da defesa inimiga.

A Rússia começou a recuperar o atraso, expandindo o uso de drones para reconhecimento e bombardeamento.

Soldados ucranianos trabalham lado a lado com engenheiros para aprimorar as táticas e modificar drones para completar missões mais ambiciosas ou evitar mudanças na defesa da Rússia.

Na vanguarda destes esforços está o Exército de Drones, uma iniciativa lançada no meio do ano passado pelo Presidente Volodymyr Zelensky, que se comprometeu a arrecadar US$ 100 milhões de doadores para o projeto.

Mykhailo Fedorov, o ministro da transformação digital da Ucrânia, de 32 anos, que supervisiona o esforço do exército de drones e trabalha com líderes militares de alto escalão para preencher lacunas e buscar apoio do setor privado.

“O objetivo final é termos um novo tipo de exército”, disse Georgi Tskhakaia, conselheiro de Fedorov. “Assim como existe a força aérea e existem forças de artilharia, haverá forças de drones. Uma unidade diferente dentro do exército.”

Neste verão, a Ucrânia treinou 10 mil novos pilotos de drones, principalmente para realizar reconhecimento e direcionamento de artilharia, e está preparando outros 10 mil operadores.

Em janeiro, o general Valeriy Zaluzhniy, o principal comandante militar da Ucrânia, ordenou a formação de unidades de ataque aéreo com drones como a Companhia Aquiles. As unidades de ataque do Exército de Drones já destruíram centenas de tanques, peças de artilharia, unidades de defesa aérea e veículos blindados russos, infligindo danos extensos por uma fração do custo. A ambição agora é colocar os drones dentro de cada brigada do exército. As informações são da agência de notícias Dow Jones.

2023-09-12