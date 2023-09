Esporte Brasil enfrenta o Peru em busca de manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Nas Elminatórias, Neymar marca, em média, um gol por jogo contra a seleção peruana. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Nas Elminatórias, Neymar marca, em média, um gol por jogo contra a seleção peruana. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Peru e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (12), a partir das 23h, no Estádio Nacional do Peru, em partida válida pela 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Em busca de manter os 100% de aproveitamento, a Seleção Brasileira desembarcou em Lima, capital peruana, no último domingo (10) e realizou um treino no Estádio Alejandro Villanueva.

Na primeira rodada, os comandados de Fernando Diniz venceram com tranquilidade a Bolívia, em Belém (PA), por 5 a 1. O jogo teve Neymar como protagonista, O camisa 10 marcou duas vezes e ultrapassou Pelé em número de gols marcados em jogos oficiais pela Amarelinha, se tornando o maior artilheiro da Seleção, com 79, de acordo com a Fifa.

Completaram o marcador o atacante Rodrygo, do Real Madrid (ESP), que deixou sua marca duas vezes, e Raphinha, do Barcelona (ESP).

O adversário desta terça não venceu na estreia, mas teve um bom resultado, ao empatar sem gols com o Paraguai, em Assunção. O placar fica ainda melhor, porque os albirojos jogaram todo o segundo tempo com um jogador a menos, já que o lateral Advíncula, foi expulso e será desfalque contra a Canarinho. Outras duas baixas serão o lateral-esquerdo Miguel Trauco e o meia Canchita González, que se lesionaram na partida de quinta-feira (8).

O técnico Juan Reynoso também deve promover uma mudança por opção, recuando o volante Tapia para a zaga e sacando Araujo para a entrada de Jesús Castillo. Wilder Cartagena deve ocupar o espaço deixado por González, e a dupla de meio-campistas que segurou o empate contra o Paraguai deve ser a titular diante do Brasil.

Neymar

O Peru é a seleção sul-americana que mais sofreu gols do atacante: seis. Nas Elminatórias o jogador marca, em média, um gol por jogo contra a seleção peruana.

Gols de Neymar contra o Peru

1) Brasil 2 x 1 Peru, Copa América de 2015 (1° gol do Brasil)

2) Peru 2 x 4 Brasil, Eliminatórias da Copa de 2022 (1° gol do Brasil)

3) Peru 2 x 4 Brasil, Eliminatórias da Copa de 2022 (3° gol do Brasil)

4) Peru 2 x 4 Brasil, Eliminatórias da Copa de 2022 (4° gol do Brasil)

5) Brasil 4 x 0 Peru, Copa América de 2021 (2° gol do Brasil)

6) Brasil 2 x 0 Peru, Eliminatórias da Copa de 2022 (2° gol do Brasil)

Números de Neymar contra o Peru

Jogos: 8

Vitórias: 7

Derrotas: 1

Gols do Brasil: 18

Gols do Peru: 4

Gols de Neymar: 6

Assistências: 3

Gols de Neymar contra seleções sul-americanas

Peru: 6

Bolívia: 5

Colômbia e Equador: 4

Argentina e Uruguai: 3

Chile e Paraguai: 2

Venezuela: 1

