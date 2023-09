Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia depósito de R$ 6,8 milhões em auxílios aos municípios e hospitais afetados pelo ciclone

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza e pela titular da secretaria estadual de Saúde, Arita Bergmann. Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza e pela titular da secretaria estadual de Saúde, Arita Bergmann. (Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES) Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul depositou nesta terça-feira (12), R$ 6,8 milhões para 43 municípios e sete hospitais do Vale do Taquari atingidos pelas enchentes da última semana. O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza e pela titular da secretaria estadual de Saúde, Arita Bergmann, na prefeitura de Encantado, onde o gabinete de Souza está instalado nesta semana.

Dos R$ 6,8 milhões, R$ 5,4 milhões foram pagos em parcela única aos municípios que decretaram emergência por conta dos danos causados pelo ciclone extratropical e tiveram mais de 1% da população atingida pela enchente.

Cada localidade com até dez mil habitantes recebeu R$ 50 mil, enquanto aqueles com população entre 10.001 e 50 mil receberam R$ 100 mil.

Os municípios com população acima de 50 mil pessoas tiveram direito a R$ 150 mil. Há ainda um incremento de R$ 300 mil para os que sofreram os maiores danos.

Também foram destinados, de forma emergencial, R$ 1,4 milhão aos hospitais do Vale do Taquari mais afetados pela chuva e que perderam insumos, medicamentos, enxoval e alimentos.

A portaria 821/23, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado na noite dessa segunda-feira (11), ainda garante um saldo de R$ 3,2 milhões em repasses futuros, atingindo um total de R$ 10 milhões em recursos.

“Todos os órgãos do governo do Estado estão aqui desde a semana passada. A Saúde tem um ponto focal e está dedicada full time à tarefa de acompanhar os eventos que atingiram o Vale do Taquari”, disse o vice-governador.

R$ 20 milhões em recursos

Além dos recursos depositados nesta terça, a portaria destina R$ 10 milhões para obras de recuperação de estruturas físicas em unidades de saúde e hospitais, além da compra de equipamentos hospitalares através do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado. O anúncio dos recursos para a Saúde foi feito pelo governador Eduardo Leite na última sexta-feira (8).

“Avaliamos a situação e definimos, com muita celeridade, critérios técnicos para a destinação dos recursos aos municípios e aos hospitais”, explicou a secretária Arita Bergmann.

Resumo dos recursos

– R$ 5,4 milhões transferidos em parcela única aos 43 municípios que decretaram situação de emergência e cujo montante da população atingida supera 1% da sua totalidade, de acordo com os dados registrados pela Defesa Civil do Estado.

– R$ 1,4 milhão para sete hospitais com referência direta para atendimento da população desabrigada/desalojada do Vale do Taquari que tenham sofrido danos causados pela chuva e tenham perdido insumos, medicamentos, enxoval e alimentos.

– R$ 10 milhões do Programa Avançar para adequação e recuperação estrutural de Unidades Básicas de Saúde e de hospitais e aquisição de equipamentos danificados e perdidos.

– R$ 3,2 milhões de saldo em repasses futuros para os municípios atingidos.

Total: R$ 20 milhões

Municípios atendidos

Água Santa – R$ 50 mil

André da Rocha – R$ 50 mil

Arroio do Meio – R$ 400 mil

Boa Vista das Missões – R$ 50 mil

Bom Jesus – R$ 100 mil

Campestre da Serra – R$ 50 mil

Casca – R$ 50 mil

Ciríaco – R$ 50 mil

Colinas – R$ 50 mil

Cotiporã – R$ 50 mil

Coxilha – R$ 50 mil

Cruzeiro do Sul – R$ 400 mil

Encantado – R$ 400 mil

Estrela – R$ 400.000,00

Eugênio de Castro – R$ 50 mil

Ibiraiaras – R$ 50 mil

Ipê – R$ 50 mil

Itapuca – R$ 50 mil

Jacuizinho – R$ 50 mil

Lajeado – R$ 450 mil

Lajeado do Bugre – R$ 50 mil

Marau – R$ 100 mil

Mato Castelhano – R$ 50 mil

Muçum – R$ 350 mil

Muliterno – R$ 50 mil

Nova Araçá – R$ 50 mil

Nova Bassano -R$ 50 mil

Paraí – R$ 50 mil

Protásio Alves – R$ 50 mil

Roca Sales – R$ 400 mil

Sagrada Família – R$ 50 mil

Santa Tereza – R$ 350 mil

Santo Antônio do Palma – R$ 50 mil

São Domingos do Sul – R$ 50 mil

São Jerônimo – R$ 100 mil

São Jorge – R$ 50 mil

São Sebastião do Caí – R$ 100 mil

Sarandi – R$ 100 mil

Sede Nova – R$ 50 mil

Serafina Corrêa – R$ 100 mil

Vacaria – R$ 150 mil

Vanini – R$ 50 mil

Venâncio Aires – R$ 150 mil

Total: R$ 5,4 milhões

Repasse aos Hospitais

Modalidade fundo a fundo e valor destinado em parcela única.

Hospital Bruno Born (Lajeado) – R$ 300 mil

Hospital São José (Arroio do Meio) – R$ 100 mil

Hospital Beneficiência Camiliana do Sul (Encantado) – R$ 300 mil

Hospital Roque Gonzalez (Roca Sales) – R$ 150 mil

Hospital Nossa Senhora Aparecida (Muçum) – R$ 150 mil

Associação Franciscana (Estrela) – R$ 300 mil

Hospital de Caridade São Roque (Dois Lajeados) – R$ 100 mil

Total: R$ 1,4 milhões

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-deposito-de-r-68-milhoes-em-auxilios-aos-municipios-e-hospitais-afetados-pelo-ciclone/

Governo gaúcho anuncia depósito de R$ 6,8 milhões em auxílios aos municípios e hospitais afetados pelo ciclone

2023-09-12