Política Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES para reconstrução de cidades gaúchas após passagem de ciclone

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As medidas foram anunciadas após reunião com o vice Geraldo Alckmin e a comissão criada pelo governo federal para tratar sobre o caso. Foto: Reprodução As medidas foram anunciadas após reunião com o vice Geraldo Alckmin e a comissão criada pelo governo federal para tratar sobre o caso. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para auxiliar na recuperação da economia dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone extratropical que até o momento já vitimou 47 pessoas e deixou rastro de destruição em diversas localidades.

Será uma linha de crédito com juro zero, corrigida apenas pela inflação, destinada às pessoas jurídicas. Lula também disse que acontecerá a liberação de R$ 600 milhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para atender 354 mil trabalhadores.

“Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos R$ 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia”, afirmou o presidente em vídeo gravado para as redes sociais.

As medidas foram anunciadas após reunião do presidente e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), com a comissão criada pelo governo federal para tratar sobre o caso.

“Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já possou anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda. Certamente, nós vamos ter muito mais informações. E, na medida em que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando decisões”, afirmou Lula.

O petista assegurou que o governo continua acompanhando a situação no Estado. O Rio Grande do Sul registrou chuvas fortes novamente nesta terça e a Defesa Civil nacional emitiu alerta para a região pelos próximos três dias.

“O que nós podemos dizer ao povo do Rio Grande do Sul que foi prejudicado pela chuva é que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja morador, sejam pessoas que perderam a casa. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não sofrer do jeito que está sofrendo”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/r-1-bilhao/

Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES para reconstrução de cidades gaúchas após passagem de ciclone

2023-09-12