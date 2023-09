Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, 80% dos inquéritos policiais são solucionados

Elucidação de homicídios também se destaca, com 69% dos casos resolvidos pela Polícia Civil gaúcha. (Foto: EBC)

Pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) aponta que 80% dos inquéritos instaurados no Rio Grande do Sul entre janeiro e agosto de 2022 no Rio Grande do Sul foram solucionados. O Estado lidera o ranking da Região Sul, tendo o Paraná como vice (71,9%) e ficou à frente do índice nacional (61%). O estudo não menciona Santa Catarina e nem o motivo do recorte temporal que abrange apenas os primeiros oito meses do ano.

A elucidação de homicídios também se destaca, com 69% dos casos encerrados com sucesso pela Polícia Civil gaúcha. Presidente da entidade, o delegado Rodolfo Queiroz Laterza explica que o levantamento é feito desde 2021, a pedido da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados:

“Baseado em dados fornecidos oficiais, trata-se de um estudo inédito e embasado sobre os índices de resolutividade e elucidação de inquéritos policiais das Polícias Civis e da Polícia Federal, que fornecem diretamente as estatísticas”.

“No âmbito da Polícia Federal, o índice de resolução de inquéritos em 2021 foi de 81,3%, e dos relatados até 31 de agosto de 2022, 82,3% tiveram solução. Já os indicadores de crimes de homicídio, o índice de solução foi de 78,4% em 2021 e 80,4% no ano passado, números comparáveis aos dos Estados Unidos, com 66%, e superiores aos Inglaterra, com 7,8%”, detalha o dirigente.

A pesquisa foi feita com os 26 Estados mais o Distrito Federal, e a média aritmética nacional de resolução de inquéritos corresponde a 64,1% de elucidação em 2022. Na avaliação da Acadepol – sediada em Brasília e sem fins lucrativos), a metodologia e os itens analisados proporcionam um importante estudo documental e estatístico das instituições, abrangendo inclusive aspectos como déficit de efetivo, subfinanciamento crônico e o sucateamento progressivo das instituições de segurança pública.

(Marcello Campos)

