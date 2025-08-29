Política Drones, varredura térmica e revista de mochilas: Supremo terá esquema especial de segurança no julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o policiamento no entorno do STF será reforçado. (Foto: Wilton Junior/Estadão)

O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa na próxima terça-feira, 2 de setembro, será acompanhado por um esquema especial de segurança, que inclui drones com imagem térmica para monitoramento contínuo da Praça dos Três Poderes, abordagens policiais e revista de mochilas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o policiamento no entorno do STF será reforçado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2). As medidas seguem decisão da Corte que proíbe acampamentos e obstruções na área. Também serão usados cães farejadores e haverá mais controle de entrada nas dependências do tribunal.

Em nota à imprensa, a secretaria informou que a partir de segunda-feira será ativada a Célula Presencial Integrada de Inteligência, reunindo órgãos de segurança locais e nacionais para monitorar redes sociais, compartilhar informações e identificar movimentações suspeitas em tempo real.

A secretaria esclareceu ainda que o esquema também contempla o 7 de Setembro: a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, e o acesso ao público no desfile só será permitido mediante revista. Estarão proibidos itens como armas, objetos cortantes, mochilas grandes, fogos de artifício e drones não autorizados.

Pedidos

Quase 4 mil pessoas se inscreveram para o julgamento dos oito réus do chamado núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado.

Do total de inscritos para acompanhar as sessões, 501 são profissionais de imprensa do Brasil e de outros países. Todos já estão credenciados para a cobertura. Eles poderão acessar as dependências do Supremo nos cinco dias de julgamento, nas seguintes datas e horários:

* 2 de setembro: 9h-19h

* 3 de setembro: 9h-12h

* 9 de setembro: 9h-19h

* 10 de setembro: 9h-12h

* 12 de setembro: 9h-19h

O julgamento ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma do STF e, por ser um espaço limitado, foram reservadas 80 cadeiras para os jornalistas a serem ocupadas por ordem de chegada.

Haverá, ainda, um espaço na área externa do prédio, com telão e cadeiras, para a imprensa acompanhar o julgamento. Apenas repórteres, cinegrafistas e fotógrafos credenciados poderão permanecer nessa área, localizada no térreo do Anexo 2.

Não será permitido o acesso de cinegrafistas e fotógrafos à sala de sessões da Primeira Turma. A Secretaria de Comunicação disponibilizará as fotos no Flickr oficial do STF.

Cada sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça – com possibilidade de captação do sinal pelas emissoras – e nos canais da TV Justiça no YouTube e no app, além do canal do STF.

Serão permitidas transmissões ao vivo no térreo do Anexo 2 e na marquise do edifício principal. É proibido fazer qualquer tipo de imagem ou transmissão ao vivo de dentro do plenário, mesmo por meio do celular. (Com informações do jornal O Globo e do portal O Tempo)

