Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Drones, varredura térmica e revista de mochilas: Supremo terá esquema especial de segurança no julgamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o policiamento no entorno do STF será reforçado. (Foto: Wilton Junior/Estadão)

O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa na próxima terça-feira, 2 de setembro, será acompanhado por um esquema especial de segurança, que inclui drones com imagem térmica para monitoramento contínuo da Praça dos Três Poderes, abordagens policiais e revista de mochilas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o policiamento no entorno do STF será reforçado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2). As medidas seguem decisão da Corte que proíbe acampamentos e obstruções na área. Também serão usados cães farejadores e haverá mais controle de entrada nas dependências do tribunal.

Em nota à imprensa, a secretaria informou que a partir de segunda-feira será ativada a Célula Presencial Integrada de Inteligência, reunindo órgãos de segurança locais e nacionais para monitorar redes sociais, compartilhar informações e identificar movimentações suspeitas em tempo real.

A secretaria esclareceu ainda que o esquema também contempla o 7 de Setembro: a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, e o acesso ao público no desfile só será permitido mediante revista. Estarão proibidos itens como armas, objetos cortantes, mochilas grandes, fogos de artifício e drones não autorizados.

Pedidos

Quase 4 mil pessoas se inscreveram para o julgamento dos oito réus do chamado núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado.

Do total de inscritos para acompanhar as sessões, 501 são profissionais de imprensa do Brasil e de outros países. Todos já estão credenciados para a cobertura. Eles poderão acessar as dependências do Supremo nos cinco dias de julgamento, nas seguintes datas e horários:

* 2 de setembro: 9h-19h
* 3 de setembro: 9h-12h
* 9 de setembro: 9h-19h
* 10 de setembro: 9h-12h
* 12 de setembro: 9h-19h

O julgamento ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma do STF e, por ser um espaço limitado, foram reservadas 80 cadeiras para os jornalistas a serem ocupadas por ordem de chegada.

Haverá, ainda, um espaço na área externa do prédio, com telão e cadeiras, para a imprensa acompanhar o julgamento. Apenas repórteres, cinegrafistas e fotógrafos credenciados poderão permanecer nessa área, localizada no térreo do Anexo 2.

Não será permitido o acesso de cinegrafistas e fotógrafos à sala de sessões da Primeira Turma. A Secretaria de Comunicação disponibilizará as fotos no Flickr oficial do STF.

Cada sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça – com possibilidade de captação do sinal pelas emissoras – e nos canais da TV Justiça no YouTube e no app, além do canal do STF.

Serão permitidas transmissões ao vivo no térreo do Anexo 2 e na marquise do edifício principal. É proibido fazer qualquer tipo de imagem ou transmissão ao vivo de dentro do plenário, mesmo por meio do celular. (Com informações do jornal O Globo e do portal O Tempo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Quase 4 mil pessoas pedem para assistir julgamento de Bolsonaro no Supremo; lista inclui 501 jornalistas
Saída de Eduardo Bolsonaro do Partido Liberal não depende do aval do pai, dizem aliados
https://www.osul.com.br/drones-varredura-termica-e-revista-de-mochilas-supremo-tera-esquema-especial-de-seguranca-no-julgamento-de-bolsonaro/ Drones, varredura térmica e revista de mochilas: Supremo terá esquema especial de segurança no julgamento de Bolsonaro 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado