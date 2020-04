Brasil Duas a cada três instituições federais produzem materiais de proteção

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Também há produção de álcool 70%, em gel e glicerinado. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Fabricação de equipamentos de proteção individual com impressoras 3D e produção de álcool em gel, glicerinado ou álcool 70% estão entre as principais ações desenvolvidas pela maior parte das instituições federais de ensino para ajudar o país no combate ao novo coronavírus (covid-19). Cerca de duas a cada três instituições federais estão se dedicando a essas produções, de acordo com dados copilados pelo MEC (Ministério da Educação).

Ao todo, são quase 1,2 mil ações realizadas por 110 universidades, institutos federais, Cefets (centros federais de Educação Tecnológica) e Colégio Pedro II. Essas ações beneficiam 75,4 milhões de pessoas.

Os dados são do portal criado pelo MEC para monitorar o funcionamento e as principais ações das instituições federais. A plataforma, que pode ser acessada pela internet, é atualizada pelas próprias instituições.

Além da produção de materiais, 71 das 110 instituições estão oferecendo serviços de aconselhamento e apoio psicológico; 66 estão produzindo materiais educativos; 51 estão assessorando secretarias estaduais e municipais de Saúde; 43 estão capacitando profissionais; e, 40 estão realizando teleatendimento para orientar e esclarecer a população. Há ainda, entre outras ações, três instituições trabalhando no desenvolvimento de vacinas para a covid-19.

As instituições trabalham também na realização de exames para detectar o coronavírus e na fabricação de equipamentos hospitalares, como respiradores, fundamentais para o tratamento de pacientes que desenvolvem as versões mais graves da doença.

É possível, no site, fazer buscas por estado, por tipo de instituição e também buscar uma instituição específica. O portal disponibiliza ainda dados sobre o sistema federal, como o número total de estudantes, de professores, de técnicos e outros profissionais e detalha como está o funcionamento de cada instituição.

Segundo o MEC, a intenção é que as ações das instituições cheguem de maneira atualizada a milhões de brasileiros. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia), a UFCA (Universidade Federal do Cariri), UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) e com a UFV (Universidade Federal de Viçosa).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil