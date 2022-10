Rio Grande do Sul Bocas de urna são flagradas nas eleições no Rio Grande do Sul

2 de outubro de 2022

Foto: Brigada Militar/Divulgação

Nenhum incidente grave foi registrado até o momento no primeiro turno das eleições neste domingo (02) no Rio Grande do Sul. A informação é da Secretaria da Segurança Pública do Estado. “A votação está muito tranquila conforme o planejado”, resumiu o secretário Vanius Cesar Santarosa.

As primeiras horas de votação registraram apenas dois casos de boca de urna, sendo que um deles resultou em três presos no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Já no outro flagrante, um menor de idade foi apreendido em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho.

A Brigada Militar, por exemplo, mobilizou cerca de 7 mil policiais em 1,5 mil viaturas em todos os 497 municípios gaúchos. Drones e bases móveis estão sendo empregados nas principais zonas eleitorais do Estado. A presença ostensiva da BM visa coibir crimes como boca de urna, transporte ilegal de eleitores e compra de votos, entre outros.

