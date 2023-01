Notícias Duas companhias da área farmacêutica lançaram a maior empresa de cannabis medicinal no País

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Empresas unem expertises no mercado farmacêutico e importação de canabinoides. (Foto: Reprodução)

A Zion MedPharma, especialista em produtos farmacêuticos NatureLab, e a Tegra Pharma, líder nacional em importação de produtos derivados de Cannabis para fins medicinais, lançaram a healthtech Endogen.

A nova marca de cannabis medicinal e nutrição atuará na importação e distribuição de produtos, além de iniciativas voltadas à educação médica, para ampliar o acesso dos pacientes brasileiros às terapias com canabinoides, os princípios ativos da Cannabis. Inicialmente, o projeto prevê um acordo comercial e operacional, com integração de suas equipes científicas, educacionais e de vendas.

Para o co-fundador e presidente do conselho da Endogen, Dr. Claudio Lottenberg, a nova marca vai impactar toda a cadeia da cannabis medicinal no Brasil, com benefícios para pacientes, médicos, acionistas e a comunidade científica no Brasil.

“O resultado desta parceria é muito positivo. Iremos promover educação médica para capacitar e orientar os profissionais de saúde sobre a prescrição dos produtos à base de cannabis; e educação direta à sociedade, por meio de conteúdo informativo de qualidade, sempre amparado por pesquisas, estudos e evidências clínicas comprovadas”, defende o médico, que também é presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

Pessoas em tratamento

De acordo com a edição 2022 do Anuário da Cannabis no Brasil, realizado pela consultoria especializada Kaya Mind, o país tem hoje mais de 180 mil pacientes em tratamento com cannabis medicinal, considerando-se as diferentes vias de acesso legal aos medicamentos, dentre elas as duas áreas de atuação da nova empresa: importação e compra em farmácias.

De acordo com o fundador da Tegra Pharma e empreendedor no segmento há mais de 7 anos, Marcelo Galvão, a proposta de valor da Endogen é diferenciada porque une uma especialista em Cannabis a um player relevante no mercado farmacêutico e nutricional, com presença em mais de 70% das farmácias no Brasil.

“Mais do que oferecer os melhores produtos do mercado, a preços verdadeiramente competitivos, nós temos o compromisso com a ampliação do acesso à saúde para os pacientes brasileiros e também com a formação de médicos e profissionais de saúde no país. Para isso, trabalharemos juntos em quatro frentes: educação universitária e cursos livres, vendas (com distribuição em farmácias e importação), comunicação ao público em geral e tecnologia de ponta na área farmacêutica e telemedicina aliada ao marketing digital”, afirma.

Portfólio

Em seu portfólio, a healthtech vai oferecer cerca de 50 produtos, entre fármacos à base de cannabis e suplementos nutricionais.

Atualmente, dois de seus produtos de Cannabis medicinal já foram aprovados pela Anvisa para venda em farmácias e outros oito devem receber a mesma autorização nos próximos anos.

A Endogen também vai ajudar a expandir a plataforma Cannabis e Saúde, fonte de informações qualificadas sobre o tema e que hoje já atende centenas de pacientes por mês por meio de uma plataforma de telemedicina e agendamento online de consultas em uma rede com mais de 200 experientes médicos na prescrição de produtos e terapias que incluem a Cannabis medicinal.

Próximos passos

As duas empresas que criaram a Endogen registraram um faturamento total de mais de R$ 40 milhões nos últimos dois anos.

Para os próximos 12 meses, a expectativa é que as operações atinjam um faturamento próximo dos R$ 50 milhões. Em sua primeira rodada de investimentos, a healthtech contou com a participação do fundo Green Rock e agora realiza uma nova captação (Série A) sob a liderança da MMK Brasil.

Ainda durante o primeiro semestre de 2023, a Endogen pretende lançar um marketplace digital de cannabis medicinal por meio da plataforma Cannabis e Saúde, com produtos próprios e de terceiros.

O mercado online também vai oferecer produtos farmacêuticos e nutricionais sem canabinoides, mas que podem atuar como importantes coadjuvantes nas terapias com a planta, potencializando a eficácia e reduzindo o custo total dos tratamentos.

