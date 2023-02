Porto Alegre Duas linhas de ônibus de Porto Alegre têm mudança de terminais a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alterações no terminal são necessárias para qualificar o atendimento Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 15/02/2022: A Prefeitura de Porto Alegre informa que, a partir dessa terça-feira, 15, inicia a circulação de 21 linhas de transporte coletivo sem a presença de cobrador. A implantação da nova forma de pagamento será realizada em duas etapas: 12 linhas na terça-feira, e nove na quinta-feira, 17. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O terminal das linhas de ônibus 631 e 610.2, no Centro Histórico, serão alterados a partir de segunda-feira (13), em Porto Alegre. Os ajustes são necessários para qualificar o atendimento. Os locais serão sinalizados e os agentes de fiscalização da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) irão orientar os usuários nos primeiros dias após as mudanças.

Para melhor planejar seus deslocamentos, os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus em tempo real e conferir quais as linhas passam em cada ponto, por meio dos aplicativos CittaMobi ou do Cartão TRI.

Confira as alterações:

Linha 631 – Parque dos Maias: ponto inicial será transferido do terminal Parobé para a plataforma C do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC). Com a alteração, a linha deixa de circular pela avenida Mauá na chegada ao Centro para seguir da avenida Farrapos para a Voluntários da Pátria até a praça Rui Barbosa, no CPC.

Linha 610.2 – Minuano/Lindoia/Sarandi: transferida da plataforma C para a plataforma B do Terminal do CPC junto ao ponto da linha 715.1 – Sarandi/Sertório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/duas-linhas-de-onibus-de-porto-alegre-tem-mudanca-de-terminais-a-partir-de-segunda-feira/

Duas linhas de ônibus de Porto Alegre têm mudança de terminais a partir de segunda-feira